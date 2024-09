Bolaños afirma que la feina del Govern central contra la lentitud de la Justícia es veurà a mig termini

Assegura que es notarà en l'aplicació de la llei contra els multireincidents



BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que el Govern central té en marxa "un projecte ambiciós que transformarà la Justícia i que serà visible a poc a poc i en el mig termini" contra la lentitud de la Justícia i problemes que ha d'afrontar, com la multireincidència.

"Creguin-me, no estem de braços creuats, treballem sense descans i tenim un projecte ambiciós", ha dit aquest dissabte en un article de 'La Vanguardia', recollit per Europa Press.

Bolaños ha afegit que la multireincidència a Espanya en general i a Barcelona en particular "forma part" del problema més ampli que és aquesta lentitud.

Però creu que Espanya viu "un bon moment, també en seguretat i taxa de criminalitat, situant-se entre els països més segurs", pel reforç de plantilles de forces i cossos de Seguretat de l'Estat i per l'augment d'inversió en seguretat, i també ha destacat l'acord Govern central-Generalitat per finançar el desplegament dels Mossos d'Esquadra.

A més, considera que la llei ja afronta la multireincidència, però "amb una bona norma no n'hi ha prou: calen mitjans i tecnologia per aplicar-la".

TASCA EN PROCÉS

Per això, constata un esforç en recursos (destaca el recentment prorrogat segon jutjat per a aquests delictes a Barcelona fins el juny del 2025) i un esforç en mètode de treball, en crear-se un sistema perquè el jutge vegi un informe de furts de cada acusat, per aplicar la pena agreujada per multireincidència.

A més, ha dit que el reial decret-llei que digitalitza tota l'Administració de Justícia incorpora judicis o declaracions telemàtiques; que a les Corts hi ha un projecte de llei per "adaptar l'estructura de la Justícia al segle XXI", substituint jutjats unipersonals per tribunals d'instància; i que s'està aplicant IA.