Bolaños afirma que "la Catalunya del futur ja s'està dibuixant" i que tindrà acords

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat aquest divendres que "la Catalunya del futur ja s'està dibuixant" i l'ha descrita com la Catalunya dels acords, la prosperitat, les inversions i l'estabilitat.

"Deixarà una dècada de tensió i gaudirà d'una dècada de prosperitat i d'esplendor", ha dit en l'acte d'inici de les obres del hub internacional de DHL Express a Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

També ha destacat l'aposta del govern de Pedro Sánchez per Catalunya per revertir la situació, segons ell: "Hi ha hagut anys en què s'ha deixat de banda les inversions a Catalunya; en som conscients".