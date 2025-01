Bolaños afirma que alguns acords de la llei òmnibus "s'estan negociant i estan molt avançats"

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts d'Espanya, Félix Bolaños, ha expressat la seva confiança en què les negociacions amb Junts per tirar endavant el decret llei òmnibus que va ser rebutjat aquesta setmana arribin a bon port i ha avançat que alguns acords "s'estan negociant i estan molt avançats".

"Ja estem treballant amb els grups parlamentaris per tirar endavant el decret llei", indica Bolaños en una entrevista a eldiario.es i afirma que vol ser discret sobre les converses amb Junts "perquè les negociacions arribin a bon terme".

"La negativa de Junts i el vot negatiu al decret no tenen a veure amb el contingut del decret llei, tenen a veure amb altres qüestions com és la moció de confiança, com és aquesta pèrdua de confiança que ells al·leguen que estan patint. Per tant, el que hem de fer és recuperar aquesta confiança, convèncer-los que estem treballant per arribar i materialitzar els acords que hem aconseguit", explica el ministre.

Quant a la possibilitat de trossejar el decret com ha proposat el PP per donar suport a la pujada de les pensions o la subvenció al transport, Bolaños insisteix que es tracta "d'un tot perquè conté un escut social essencial en totes les seves parts".

"Què vol el Partit Popular? Que retallem als afectats de la dana, però no als pensionistes? Que retallem als joves, però no als beneficiaris de l'ingrés mínim vital? Els decrets lleis de retallades ja van tenir la seva època, que van ser durant el govern del PP, però per descomptat no amb aquest govern progressista", ha subratllat.