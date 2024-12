Bolaños acusa el PP d'aprofitar una estratègia de la ultradreta "per acoquinar" polítics

Confia que els tribunals "agilitin" la resolució dels recursos a l'amnistia

BARCELONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha acusat el PP d'aprofitar-se d'una estratègia de la ultradreta "per acoquinar" polítics progressistes i les seves famílies.

"Un dels problemes que té la justícia és la pressió inacceptable de grups ultradretans que interposen querelles sense proves, amb retalls de premsa, amb falsedats, contra polítics progressistes o els seus familiars", ha lamentat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press.

"És una estratègia per acoquinar aquests polítics i les seves famílies. D'això s'aprofita el PP", ha afegit, i també ha apuntat a Vox que, juntament amb els populars, continuen propagant els enganys fins a l'infinit, en les seves paraules.

En aquest sentit, ha assegurat que hi ha "un cicle de l'engany" que, segons ell, consisteix a publicar una mentida que afecta un polític progressista o un familiar, i que la fan servir els grups ultres per interposar una querella, es judicialitza i és aprofitada per tots dos partits, diu.

Per això, ha explicat que en la Llei d'Enjudiciament Criminal s'haurà d'analitzar "quin ha de ser el rol de les acusacions populars perquè la Constitució les recull, però també diu que els límits i competències que puguin exercir s'han d'establir per llei".

MOMENT "DOLÇ" D'ESPANYA

Així mateix, ha considerat que "tot aquest soroll només persegueix tapar el moment econòmic d'Espanya", que, textualment, viu un moment dolç econòmicament, social i territorial.

Sobre l'aplicació de la llei d'amnistia, ha asseverat que estan pendents de recursos davant del Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional i la justícia europea: "Confiem que tots tres l'acabaran aplicant".

Preguntat per si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya de cara a l'estiu vinent, ha valorat que, en les seves paraules, és difícil de dir i que necessitaria una bola de cristall per a això, encara que aspira que "els tribunals agilitin tant com sigui possible la resolució dels recursos".