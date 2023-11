Boira (corredor mediterrani) xifra en 12.000 milions el benefici del projecte d'aquí a 30 anys

"Tenim un 85% en projecte i gairebé el 80% en obra"



BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El comissionat del Govern central per al desenvolupament del corredor mediterrani a Espanya, Josep Vicent Boira, ha xifrat en 12.000 milions d'euros el benefici d'aquesta infraestructura d'aquí a 30 anys, i ha dit que un 85% del projecte està planificat, mentre que gairebé el 80% està en obres.

Durant la X Trobada sobre el Corredor Mediterrani organitzada aquest divendres pel diari 'Expansión', ha explicat que aquest any s'executa una inversió per valor de 1.000 milions.

També s'ha referit a un recent estudi publicat a l'agost sobre el tram Castellbisbal (Barcelona) - Almeria, on es podrà passar d'una quota del 3% del transport ferroviari de mercaderies el 2017 a un 13% el 2030.

Ha fet referència a un altre estudi recent, que xifra en 12.000 milions el benefici --sense costos d'explotació-- que proporcionarà el corredor en 30 anys, basat en els ingressos derivats dels usuaris, dels beneficis ambientals i l'eficiència modal: "És una operació clarament rendible".

CONNEXIÓ ESPANYA-FRANÇA: "HISTÒRIC"

Ha destacat com a fet "històric" la connexió ferroviària entre Espanya i França sense necessitat de canviar de tren, superant la diferència de 23 centímetres en l'ample de via, cosa que "en 175 anys no havia passat i cal donar-li rellevància".

Després de qualificar el "projecte d'interoperabilitat europea", Boira ha assegurat que l'objectiu ara és que aquesta connexió amb França es faci des de qualsevol punt del corredor.

Considera que el ritme d'execució de les inversions "és molt bo", en referència als 1.000 milions previstos per a aquest any.

Boira ha assegurat que la directiva europea de transport combinat anunciada fa una setmana --ara en fase d'exposició a l'espera que comenci el seu tràmit parlamentari-- "revolucionarà el transport ferroviari" en combinar-lo amb el transport per carretera.