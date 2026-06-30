Boí Taüll (Lleida), nominada com a millor estació d'esquí d'Espanya en els World Ski Awards 2026

LLEIDA 30 juny (EUROPA PRESS) -
L'estació de Boí Taüll (Lleida), gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha estat nominada com a millor estació d'esquí d'Espanya en els World Ski Awards 2026, uns guardons que reconeixen "l'excel·lència en el sector del turisme de neu a escala global".
Segons ha informat aquest dimarts el Govern en un comunicat, la nominació arriba després de "la millor temporada d'hivern" del conjunt d'estacions Pirineu365, que van superar per primera vegada el milió de visitants, mentre que Boí Taüll va registrar un rècord de 172.499 usuaris durant els 118 dies d'obertura.
Boí Taüll ja ha estat reconeguda com a millor estació estatal en quatre ocasions, el 2018, 2019, 2020 i 2025, i tornarà a optar al premi mitjançant una votació popular oberta fins al 9 d'octubre en la qual poden participar aficionats a l'esquí i professionals del sector turístic.