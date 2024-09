Bogas (Endesa) veu el nou PNIEC "millor que el pla anterior" però alerta d'elements de risc

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El CEO d'Endesa, José Bogas, ha considerat que el nou Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) "és millor que el pla anterior", si bé ha assenyalat incerteses i dos elements de risc importants, en les seves paraules: l'estimació d'exportació a França i el consum augurat en hidrogen verd.

Ho ha dit aquest divendres en el II Fòrum BCN! Desperta de 'Crónica Global', 'Metrópoli' i 'El Español', que se celebra des de dimecres al CaixaForum Macaya de Barcelona.

Bogas ha valorat que "s'ha millorat la demanda, almenys en intencions, s'ha incrementat el que pot ser el consum industrial, però encara no prou".

D'altra banda, el CEO d'Endesa ha assegurat que les dimensions de la xarxa de distribució a Espanya "estan molt lluny de poder satisfer els objectius de futur", per la qual cosa ha apostat per invertir més, si bé ha considerat que és bastant bona en comparació amb la d'Europa.

També ha advertit de problemes en l'absorció de l'energia de les renovables si no es reforça la xarxa, per la qual cosa ha destacat que hi ha --textualment-- bones intencions però ha advertit: "No estem gens preparats".