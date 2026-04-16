Boehringer Ingelheim España nomena Marian Meeusen nova directora de medicina i R+D

BOEHRINGER INGELHEIM - Arxiu
BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
Boehringer Ingelheim España, amb seu a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha nomenat Marian Meeusen nova directora de medicina i R+D de la companyia, un càrrec que assumeix en substitució a Martín Plotquin, qui fins ara ocupava el lloc i ha passat a assumir el mateix càrrec a la filial de Sud-amèrica, informa l'empresa aquest dijous en un comunicat.
Meeusen s'incorpora així al comitè executiu de la companyia i reportarà directament davant el director general de Boehringer Ingelheim a Espanya, Nicolas Dumoulin; s'ha marcat com a objectius col·laborar amb l'ecosistema sanitari espanyol per "agilitar l'accés dels pacients a la innovació" i enfortir el paper de la companyia com un referent en innovació.
Recentment Meeusen va ocupar el càrrec de 'head of global medical affairs oncology pipeline' a la seu central de l'empresa a Alemanya, com a responsable de l'estratègia global del 'pipeline' de l'àrea d'oncologia, i fins al 2022, també va ocupar el càrrec de directora mèdica, aquesta vegada de la filial de Bèlgica i Luxemburg.