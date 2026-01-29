El BOE publica el traspàs de la titularitat de dos trams de la B-23 a la Generalitat

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest dijous ha publicat el traspàs de la titularitat de dos trams de la B-23 a la Generalitat per part del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
El passat 16 de gener el Ministeri i la Conselleria de Territori van signar un acord sobre el canvi de titularitat en el qual es reflecteix que l'administració de la Generalitat de Catalunya assumeix el tram de la B-23 entre els quilòmetres 0+000 - 6+920 (calçada ascendent) i 0+000 - 7+100 (calçada descendent) entre Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, informa el BOE en un comunicat.
"El canvi de titularitat proposat no menyscaba la continuïtat de la xarxa de carreteres de l'Estat, atès que es manté a través de les carreteres AP-7, A-2 i B-20 com a alternativa viària que permet la continuïtat de la xarxa viària estatal i l'accés al Port i a l'Aeroport de Barcelona", apunten.