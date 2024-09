El BOE publica una multa de l'AEPD a CaixaBank d'1,2 milions

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres una sanció d'1,2 milions d'euros de l'Agència de Protecció de Dades (AEPD) a CaixaBank per haver incomplert l'article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades.

"Es tracta d'una sanció per una incorrecció en un formulari de requeriment de dades als clients per a alguns processos que es va esmenar, en detectar-se internament, fins i tot abans que comencés el procediment sancionador", segons fonts de CaixaBank consultades per Europa Press.

Per llei, l'Agència de Protecció de Dades està obligada a publicar en el BOE les sancions a persones jurídiques superiors al milió d'euros.