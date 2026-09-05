El BOE publica l'ordre que prorroga els controls als viatgers d'Itàlia fins al 22 de setembre

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte l'ordre del Ministeri de l'Interior per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes espanyoles als viatgers procedents d'Itàlia, fins al proper 22 de setembre.
En concret, la pròrroga serà de 15 dies, i té efecte des de les 00.00 hores del 8 de setembre fins a les 24.00 hores del 22 de setembre de 2026.
Aquesta serà objecte de "avaluació permanent" i quedarà sense efecte abans de la data prevista "quan desapareguin les amenaces que van motivar la seva adopció o quan puguin ser afrontades eficaçment mitjançant mesures menys restrictives", recull el text.
L'ordre, del 4 de setembre i signada pel ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, assenyala que qualsevol prolongació haurà d'acordar-se mitjançant una "nova decisió motivada", prèvia avaluació actualitzada de la seva "necessitat i proporcionalitat" i amb compliment dels requisits i procediments establerts en el Codi de fronteres Schengen.
CRISI ENTRE MADRID I ROMA PER CEUTA
A finals d'agost, el Govern va decidir prorrogar durant 15 dies més els controls fronterers als passatgers que per mar o aire accedeixen al territori nacional procedents d'Itàlia, després de la decisió del Govern de Giorgia Meloni de perllongar la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya per la crisi de Ceuta.
Aquests controls es van instaurar el passat 8 d'agost per un termini inicial d'un mes i es perllongaran altres 15 dies després que el Govern d'Itàlia adoptés una ampliació per aquest mateix termini de temps de la suspensió de l'acord de Schengen de lliure circulació.
D'aquesta forma, Itàlia seguia sotmetent a controls fronterers a persones procedents d'Espanya, enmig de la crisi sorgida entre Madrid i Roma per la gestió de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el passat 30 de juliol.
Segons el parer d'Itàlia persistien els elements d'avaluació que van portar a la reintroducció el passat 1 d'agost dels controls fronterers amb vols i vaixells procedents d'Espanya, però tenia en compte "les iniciatives ja empreses per Espanya, juntament amb la Unió Europea, perquè la situació en aquesta zona pugui encaminar-se cap a una propera normalització".
El president del Govern, Pedro Sánchez, es va referir llavors a aquests controls, assegurant que no tenen "cap sentit". En una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, va recordar que Espanya va ajudar a Itàlia a acollir a immigrants arribats a la illa de Lampedusa i va defensar la necessitat de solidaritat.
Sánchez també va lamentar la carta de 22 líders europeus, entre ells Meloni, qüestionant la política migratòria de l'Executiu espanyol i va esgrimir que sempre ha defensat que els països europeus en primera línia que pateixen l'arribada de migració irregular, com Espanya i Itàlia, necessiten "la solidaritat dels països centreeuropeus i del nord d'Europa".