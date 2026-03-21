El BOE publica les mesures anticrisi del Govern central per la guerra a l'Iran

Matias Chiofalo - Europa Press
MADRID 21 març (EUROPA PRESS) -
El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte els dos decrets anticrisi aprovats pel Govern central aquest divendres per mitigar els efectes de la guerra a Iran, amb una bateria de mesures que entraran en vigor aquest diumenge.
Es tracta d'un pla de mesures que mobilitzarà 5.000 milions d'euros, segons l'estimació de l'Executiu, conformat per dos decrets: un reial decret llei amb mesures econòmiques generals, com a rebaixes fiscals als carburants, l'electricitat i el gas i ajudes als sectors més afectats, i un altre amb la congelació dels lloguers per dos anys, defensat per Sumar.
Encara que ja publicades en el BOE, les mesures entraran en vigor aquest diumenge i estaran pendents de convalidació al Congrés dels Diputats, que les votarà dijous vinent, el dia 26 de març.
Aquest divendres, després d'un Consell de Ministres extraordinari, el president de Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar l'aprovació d'un "pla integral de resposta a la crisi" al Pròxim Orient, originada després de la guerra d'Estats Units i Israel a l'Iran: "Situacions extraordinàries exigeixen de respostes extraordinàries", va explicar.
"Ningú sap com evolucionarà aquesta situació, aquesta crisi. El conflicte no sabem si durarà dies o durarà mesos o anys. Però els seus efectes podrien contenir-se o transformar-se en una greu crisi en funció de quins són els seus efectes", va assenyalar.
El reial decret llei de mesures conjunturals recull la reducció del 21% al 10% de l'IVA dels carburants, l'electricitat, el gas natural, briquetes i 'pellets', al mateix temps que es congela el preu màxim de venda del butà i el propà i es recupera la bonificació en un 80% dels peatges elèctrics per a la gran indústria.
A més, se suma la suspensió temporal de l'Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia Elèctrica (IVPEE), del 7%, i la reducció de l'Impost Especial sobre l'Electricitat (IEE) del 5% al tipus mínim del 0,5%, fixat per la Unió Europea.
La norma també inclou, entre altres mesures, la rebaixa al nivell mínim permès del tipus de l'impost d'hidrocarburs, una ajuda de 20 cèntims per cada litre de gasoil professional empleat en la seva activitat per a transportistes, agricultors, ramaders i pescadors; i la prohibició a les empresa d'escometre acomiadaments objectius per efectes econòmics derivats del conflicte.
Finalment, també s'ha afegit un major control dels marges empresarials de les empreses de subministrament de combustible, una de les demandes de Sumar, junt amb la congelació temporal dels contractes de lloguer, també present, però en un decret per separat.
En concret, aquest segon reial decret llei inclou iniciatives com la pròrroga extraordinària i automàtica durant un màxim de dos anys dels contractes de lloguer la finalització del qual estigui prevista per aquest any 2026 i per 2027, que des de Sumar xifren en més d'un milió de contractes que afectaran a 2,7 milions de persones.