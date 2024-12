El BOE publica l'anunci del Constitucional que admet a tràmit el recurs de Cantàbria contra l'amnistia

MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte, 21 de desembre, l'anunci del Tribunal Constitucional (TC) pel qual s'admet a tràmit el recurs presentat per Cantàbria contra la llei d'amnistia.

Aquesta setmana, el TS va admetre els interposats per les comunitats autònomes del PP i el govern socialista d'Emiliano García-Page a Castella-la Manxa, així com les tres qüestions formulades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), contra aquesta norma.

En concret, el ple del dimarts 17 de desembre va examinar l'admissibilitat dels recursos d'inconstitucionalitat presentats pels governs d'Aragó, Madrid, Galícia, Andalusia, València, Extremadura, La Rioja, Illes Balears, Castella i Lleó i Castella-la Manxa, i pels governs i parlaments de Cantàbria i Murcia.

El Constitucional va actuar com ja va fer amb el primer recurs promogut per una comunitat autònoma, el de les Corts d'Aragó, admetent-los a tràmit. Els magistrats van obrir les portes del TC a la impugnació aragonesa després que els lletrats del Constitucional resolguessin per unanimitat que les regions estan legitimades per recórrer la llei d'amnistia.

El primer recurs d'inconstitucionalitat contra la norma jurídica destinada a amnistiar el procés que es va admetre a tràmit va ser el signat per diputats del PP.

En el marc del ple, els magistrats també van admetre a tràmit dos de les tres qüestions d'inconstitucionalitat llançades pel TSJ català.

Així les coses, després d'aquest ple --l'últim de l'any--, queden admesos a tràmits tots els assumptes relacionats amb l'amnistia, a excepció d'aquesta qüestió plantejada pel TSJC, la qual cosa deixarà la decisió de fons sobre la constitucionalitat de la llei per al 2025.