13/11/2025

Bodas.net inicia un ERO per acomiadar 175 treballadors a Barcelona

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El portal Bodas.net ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar 175 persones de les oficines que té a Barcelona, han explicat fonts de CCOO de Catalunya aquest dijous a Europa Press i ha avançat 'El Periódico'.

Els acomiadaments afectaran un 28% de la plantilla, formada per 622 treballadors, i l'empresa addueix "causes organitzatives" per presentar l'expedient.

L'ERO es va notificar el passat 30 d'octubre i actualment l'empresa i la representació sindical estan en procés de negociació, que ha d'acabar el 30 de novembre.

