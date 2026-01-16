Bob Pop diu que Pisarello representa "la teoria" per a BComú i ell la realitat del carrer

A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu
Defensa que Barcelona és una ciutat segura i assegura que farà la campanya en català
BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El periodista i escriptor Roberto Enríquez, conegut com Bob Pop, i candidat a les primàries de BComú a l'alcaldia de Barcelona, ha sostingut que l'altre candidat, Gerardo Pisarello, representa per al partit "la teoria", mentre que ell pretén representar la realitat que hi ha al carrer.
"Tinc la sensació que Gerardo representa la teoria i jo soc la pràctica. Que Gerardo representa la ficció i jo soc la realitat. Crec que Gerardo està treballant amb la ficció d'una possibilitat i jo soc al carrer. I és el carrer el que vull ocupar i canviar", ha dit aquest divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Bob Pop ha definit Pisarello com un paio brillant, però que té una posició ideològica i política que no té res a veure amb la seva: "Crec que la seva proposta és: 'Esperem que arribi la ultradreta, que arrasi amb tot, i després ja veurem què fem'. Jo no vull esperar això, no vull que passi".
No obstant això, preguntat per si hi ha la possibilitat que els dos perfils s'uneixin, ha respost: "És clar! Per què no? Jo soc aquí per fer les coses millor, no per acabar amb ningú".
PACTES AMB EL PSC
Preguntat per si pactaria amb el PSC si calgués, ha dit que s'hauria de debatre amb el partit, però que si vol ser obert haurà de pactar, tot i que s'ha mostrat crític amb les polítiques del govern de Jaume Collboni en habitatge, i ha criticat la "desaparició de serveis de salut gratuïts" a Barcelona.
Sobre polítiques de seguretat, ha demanat diferenciar entre la inseguretat i la sensació d'inseguretat, i ha dit que ell té la sensació de viure en una ciutat que és segura: "I viu al centre. I soc al carrer tota l'estona. Jo vaig amb metro, pel carrer... i no tinc sensació d'inseguretat".
Finalment, preguntat per si farà tota la campanya en català, ha respost que sí, perquè és molt important, en les seves paraules, però que està descobrint, en el seu aprenentatge de la llengua, que no és tan fàcil parlar català al carrer a Barcelona: "Jo vull practicar el meu català amb la gent al carrer, i no és tan senzill".