Boadas (Fecasarm), nou president de l'Associació Internacional d'Oci Nocturn

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Fecasarm i Spain Nightlife, Joaquim Boadas, ha estat nomenat president de l'Associació Internacional d'Oci Nocturn (INA), informa Spain Nightlife aquest dijous.
Boadas té formació en Dret i compta amb més de 25 anys d'experiència representant i assessorant establiments d'hostaleria i oci nocturn.
Durant el seu mandat, dirigirà els esforços de l'organització per reforçar la col·laboració entre els 27 països on té presència, a més de la promoció d'un "oci nocturn responsable, de qualitat i sostenible", i la millora de la imatge i els estàndards del sector a través de l'educació, la promoció i la innovació.