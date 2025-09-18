El BNEW Startup Innovation Hub 2025 comptarà amb més de 120 empreses emergents

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2025 del BNEW Startup Innovation Hub comptarà amb la participació de més de 120 empreses emergents, que podran presentar els seus projectes i innovacions, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicat aquest dijous.
La trobada se celebra del 29 de setembre al 2 d'octubre al DFactory Barcelona, en el marc de la Barcelona New Economy Week (BNEW).
Les empreses presentaran els seus projectes en els sectors representats de l'esdeveniment --Aviation, Health, Digital Industry, Mobility, Sustainability i Talent-- i les cinc millors de cada vertical podran participar en un 'pitch' de 5 minuts davant una audiència especialitzada amb potencials inversors i clients.
Totes les start-ups participants disposaran de diferents espais i eines per fer 'networking', bé sigui en format de reunions B2B o mitjançant l'intercanvi de missatgeria a través la plataforma digital de BNEW.
A més a més, totes seran candidates al Premi a la Millor Start-up BNEW 2025 que reconeixerà la millor start-up de cada vertical.