BNEW premia Joltech, Vaivé, Bipo, Time is Brain, Grasshopper Air Mobility i Omnios

170 start-ups van presentar la seva candidatura als guardons

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2024 de la Barcelona New Economy Week (BNEW) ha premiat Joltech Solutions, Vaivé Logistics, Bipo, Time is Brain, Grasshopper Air Mobility i Omnios Cognitive Solutions, informa en un comunicat el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) aquest dijous.

Els Premis a les Millors Start-ups de BNEW 2024 en les sis verticals de la trobada es van lliurar dimecres en un acte presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i el delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro.

També hi van ser la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, i la presidenta delegada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Ana Maria Martínez.

Fins a 170 start-ups van presentar la seva candidatura als premis a través del BNEW Startup Innovation Hub, i 30 van ser seleccionades com a finalistes per un jurat.

PER VERTICALS

Joltech Solutions va ser la guanyadora de la vertical Sustainability per la fabricació d'elèctrodes activats per electrolitzadors d'aigua alcalina (AWE) i electrolitzadors de membrana d'intercanvi aniònic (AEM).

Vaivé Logistics ho va ser en Mobility per la seva resposta a les necessitats de les empreses del sector logístic oferint una alternativa de transport d'últim quilòmetre amb una flota de vehicles autònoms, elèctrics i intel·ligents.

Bipo, per la seva banda, va guanyar la vertical de Talent, per les seves solucions integrals de recursos humans, mentre que Time is Brain, la de Health pel dispositiu mèdic que permet el registre ràpid i l'anàlisi automàtica del nou biomarcador N20.

La millor start-up d'Air Mobility va ser Grasshopper Air Mobility, que desenvolupa drons elèctrics eVTOL amb capacitats de vol i conducció autònoma per a la logística industrial.

Finalment, Omnios Cognitive Solutions va guanyar el de Digital Industry pels seus productes per filtrar i analitzar grans quantitats de dades.

AUTORITATS

Durant la seva intervenció, Collboni va assenyalar que el talent, la tecnologia i la indústria 4.0 són el "futur de l'economia local de Barcelona".

Navarro va posar en valor la determinació de fer realitat una bona idea i que "el món necessita persones valentes que s'atreveixin a trencar motlles".

Sorigué, per la seva banda, va apuntar que totes les iniciatives "són un clar exemple" de com aprofitar les oportunitats que brinden les noves tecnologies i la indústria 4.0.