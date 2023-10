La BNEW premia Agualytics, Vecla, HDR, Myorcare, Additive Spaces i Zentinel Machine Data Solutions

El jurat va seleccionar 30 finalistes entre les 80 candidatures presentades



La Barcelona New Economy Week (BNEW) ha premiat Vecla, HDR, Myorcare, Additive Spaces i Zentinel Machine Data Solutions en els guardons de l'edició 2023 de la trobada, ha explicat el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicat aquest dijous.

Els premis es van lliurar dimecres en un sopar de gala celebrat al DFactory Barcelona i que va comptar amb la presència del delegat del Govern central, Carlos Prieto; la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Laia Bonet; el director executiu d'Acció, Joan Romero; el delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro, i la seva directora general, Blanca Sorigué.

En total, 80 start-ups van presentar una candidatura al concurs BNEW Startup Innovation Hub, i el jurat ha avaluat les solucions de les 30 start-ups finalistes segons l'impacte que tinguin en la indústria, la capacitat dels equips de gestió i les solucions tecnològiques d'alt valor que aporten avantatges competitius sostenibles.

Navarro va explicar que les start-ups "no només generen ocupació i riquesa, sinó que també estan impulsant avenços en tecnologia, sostenibilitat, salut, educació, en sectors transversals implicats en la nova economia".

Per la seva banda, Sorigué va animar els emprenedors "a que siguin perseverants i hi apostin, perquè la nova economia necessita projectes disruptius".

PREMI

Agualytics va guanyar el premi BNEW Sustainability per la seva solució de gestió del cicle de l'aigua; Vecla, el BNEW Mobility pel sistema de conversió de motors de combustió a elèctrics, i HDR, el BNEW Talent per l'aplicació de la intel·ligència artificial (IA) que ha desenvolupat per millorar el rendiment dels equips de treball.

Myorcare va ser premiada amb BNEW Health per la seva plataforma basada en IA per tractar al·lèrgies alimentàries, i Additive Spaces, amb el BNEW Proptech per la recerca i desenvolupament de nous materials i processos automatitzats de disseny en la construcció d'edificis.

Finalment, Zenitel Machine Data Solutions ha guanyat el BNEW Digital Industry pels seus sistemes integrats per a solucions d'Observabilitat Industrial 'plug and play' que ajuden els fabricants a augmentar la productivitat.