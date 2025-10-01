La BNEW aborda els reptes de l'aviació, la salut i la indústria digital en la tercera jornada

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La sisena edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha obert aquest dimecres el debat sobre els reptes i les oportunitats de sectors com l'aviació, la salut i la indústria digital en l'era de la nova economia.
Segons ha informat el CZFB en un comunicat, aquests són les tres verticals que protagonitzen el programa de continguts de les dues últimes jornades de l'esdeveniment.
La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha defensat que la BNEW és un esdeveniment "viu i resilient, que evoluciona per adaptar-se a les necessitats i les inquietuds del moment".
Així mateix, ha dit que, de la mateixa manera que en la primera edició van dedicar una de les verticals a la logística "per visibilitzar-ne la importància durant la pandèmia", aquest any han volgut abordar els reptes de l'aviació i la salut.
La jornada tancarà aquesta tarda amb la cerimònia de lliurament del Premi a la Millor Startup 2025, que se celebrarà a partir de les 19.30 hores a l'Auditori del DFactory Barcelona i que reconeixerà la millor empresa emergent de cada vertical.