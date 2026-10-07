La BNEW 2026 tanca amb més de 12.000 participants i 11.753 contactes de 'networking'

CZFB

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2026 de la Barcelona New Economy Week (BNEW) ha tancat amb més de 12.000 participants i 11.753 contactes de 'networking', informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) aquest dimecres en un comunicat.

L'esdeveniment s'ha celebrat des de dilluns al DFactory Barcelona, i el CZFB ha assegurat que les dades el consoliden com un "aparador de solucions innovadores dels sectors clau de la nova economia".

L'edició d'enguany ha girat entorn de vuit sectors: Agrofood, AI, Science, Talent, Health, Aviation & Space, Gaming i Energy.

El president executiu del CZFB, Pere Navarro, ha mostrat satisfacció per l'edició d'enguany i ha dit que s'ha demostrat que "la nova economia no és un concepte abstracte, sinó una realitat que ja està transformant la nostra manera de treballar, produir i viure".

La directora general, Blanca Sorigué, ha afegit que la BNEW "ha tornat a demostrar que la innovació és molt més poderosa quan es pot viure en primera persona".