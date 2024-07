La BNEW 2024 dedicarà un dels seus set sectors "clau" a la innovació en aviació

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona New Economy Week (BNEW) 2024 comptarà amb un vertical per abordar les innovacions i estratègies sostenibles en el transport aeri com a novetat, entre els set sectors "clau per a la nova economia" que abordarà.

Se celebrarà del 7 al 10 d'octubre al DFactory Barcelona i, a més de l'aviació, també recollirà el sector 'health', 'digital industry', 'talent', 'sustainability', 'mobility' i 'experience'.

El delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha assegurat que aquesta edició "proporcionarà una oportunitat única per aprendre de les veus més influents" i oferirà una visió àmplia de les tendències i desafiaments globals.

La BNEW 2024 mantindrà el seu format híbrid, preveu reunir gairebé 350 'speakers' "de primer nivell nacional i internacional" i oferir 140 hores de contingut, entre un centenar de panells, debats i sessions.

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha destacat les "oportunitats de 'networking'" que brinda el saló a través d'una plataforma digital, i per a la qual el registre ja està obert.