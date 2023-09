Blume (Volkswagen) i Griffiths (Cupra) opten per una Europa més competitiva per fer front a les marques xineses

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat del Grup Volkswagen, Oliver Blume, ha assegurat que la indústria xinesa d'automòbils no és una amenaça per als fabricants europeus, tot i que ha reconegut que obliga Europa a ser millors i que, per això mateix, convé posicionar-se per "ser competitius".

Durant el Saló Internacional de l'Automòbil de Múnic, IAA Mobility, Blume ha explicat que la falta d'experiència de la indústria xinesa i la diferència de costos entre Europa i la Xina, que fa que les marques xineses ofereixin uns cotxes "al doble de preu que a la Xina", fan que el directiu de Volkswagen no consideri un risc la seva irrupció en el mercat europeu.

"Tenim el coneixement per fer vehicles, la qualitat i una identitat de marca", ha destacat Blume. "Els nouvinguts no tenen això. Per tant, ens veiem ben posicionats".

En el mateix sentit s'ha posicionat el conseller delegat de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, que ha reconegut que les marques xineses "estan arribant i són molt competitives" alhora que ha assegurat que la seva opció no passa per restringir-los, sinó fer Europa "més competitiva".

"La indústria dels cotxes elèctrics està en disrupció", ha destacat Griffiths. "Les empreses xineses fan servir la disrupció tecnològica i el cotxe elèctric per entrar al mercat. Pots queixar-te d'això o fer el mateix", ha completat.

Així mateix, el conseller delegat del grup Volkswagen ha considerat un punt a favor incloure cotxes de combustió en la seva gamma de vehicles, a diferència de marques xineses com BYD o Nio. "És un avantatge tenir motors de combustió que financen la transformació", ha declarat.