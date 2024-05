Blanco (Renfe) confia a prestar un servei "raonable" a Rodalies a partir d'aquest dimarts

Les línies R1, R2, R2 Nord, R2 Sud i RG1 recuperaran la normalitat i s'aplicarà un pla de mobilitat per a les R3, R4, R7 i R12

MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Renfe, Raül Blanco, ha confiat a prestar un "servei mínimament raonable" a Rodalies a partir de dimarts, després que diumenge un robatori de cable va provocar una afectació generalitzada en els trens, que també ha tingut repercussions aquest dilluns.

Segons ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns amb el ministre de Transports, Óscar Puente, i el president d'Adif, Ángel Contreras, l'objectiu a partir de dimarts és "evitar haver de posar autobusos de manera contínua excepte en aquelles línies en les quals no hi ha cap altra solució", en referència a l'R3 i l'R7.

Blanco ha defensat que diumenge "es va actuar amb rapidesa" i que la informació es va distribuir perquè els viatgers poguessin trobar alternatives al servei, i ha detallat que el dispositiu d'informadors augmentarà en 46, pràcticament el doble dels que hi ha habitualment.

Puente ha convingut que hi ha un "ampli marge de millora" en la gestió de la informació i ha dit que hi treballen.

PLA DE MOBILITAT

De cara a aquest dimarts, les línies R1, R2, R2 Nord, R2 Sud i RG1 està previst que recuperin el servei habitual, mentre que, "mentre duri la incidència" estarà alterat el funcionament dels trens de les R3, R4, R7 i R12.

Així ho han acordat representants d'Adif, Renfe, el Govern i l'Ajuntament de Barcelona, que han plantejat canvis en la mobilitat en una reunió celebrada aquest dimarts a la Generalitat.

En concret, l'R3 tindrà dos trens per hora i sentit que faran el recorregut entre Puigcerdà (Girona) i Montcada Ripollet, en lloc d'arribar fins a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i habilitarà un servei de carretera alternatiu fins a l'estació barcelonina de Fabra i Puig.

Quant a l'R4, hi haurà dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet i Manresa i quatre entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), una línia que també podran fer servir els viatgers de l'R7 per arribar a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), des d'on hi haurà autobusos habilitats per arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

I els trens de l'R12 recorreran el tram entre Calaf (Barcelona) i Lleida, mentre que per arribar a aquest municipi barceloní des de Manresa hi haurà habilitat un servei alternatiu per carretera.