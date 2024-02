Blanco (Renfe) alerta de la "guerra de preus sense treva" en l'alta velocitat

Preveu que l'empresa arribi a París en l'últim trimestre de l'any

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Renfe, Raül Blanco, ha alertat de la "guerra de preus sense treva" que ha dit que hi ha als corredors d'alta velocitat en què hi ha competència.

Ho ha dit aquest dimecres en un esmorzar organitzat pel Fòrum Empresarial del Llobregat, en el qual ha estat presentat pel president de l'entitat, Santiago Ballesté, i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós.

"Veurem on arriba" aquesta guerra de preus, ha afegit Blanco, que ha explicat que tant Iryo com Ouigo són competidors, en les seves paraules, durs pel fet que depenen de les empreses públiques italiana i francesa, respectivament.

Ha posat en dubte la sostenibilitat d'una empresa que "factura 100 milions d'euros i en perd 45 durant tres anys", en referència a Iryo i Ouigo.

Ha assegurat que si la competència fos privada, "seria més equilibrat perquè no tindrien les pèrdues contínues" dels competidors actuals, la qual cosa, segons ell, permetria un entorn més estable.

En tot cas, ha demanat "competir en igualtat de competència" als diferents països europeus i que Renfe tingui, textualment, les mateixes facilitats que aquestes empreses tenen per operar a Espanya.

ARRIBADA A PARÍS

Blanco ha insistit en la voluntat de Renfe d'arribar a París amb alta velocitat durant aquest any, tot i que ha posat en dubte que pugui ser abans dels Jocs Olímpics de l'estiu.

Ha assegurat que l'empresa podrà arribar a la capital francesa en l'últim trimestre de l'any, i ha lamentat que "hi ha coses que no depenen de Renfe", com l'homologació dels trens a França.

CORREDOR MEDITERRANI

Sobre les obres del corredor mediterrani, Blanco ha explicat que el ritme d'obres és molt intens i que la previsió és que estigui enllestit el 2028.

Ha dit que el temps de connexió entre Barcelona i València "millorarà", tot i que encara no es pot saber el temps exacte que trigarà fins que les obres finalitzin i se sàpiga quins trens operaran la línia.

Ha defensat l'ús del tercer fil, i ha explicat que "no és el mateix fer una línia d'alta velocitat a Castella i Lleó que al litoral mediterrani", per la qual cosa, textualment, és la solució més eficient a nivell d'infraestructura.

Sobre Rodalies, el president de Renfe ha subratllat que el 2024 serà un any "de moltíssima inversió i molta intensitat", i ha recordat que l'actual pla de Rodalies preveu inversions de 4.622 milions fins al 2025, i que després hi ha plans per continuar millorant la xarxa fins al 2030.