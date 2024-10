Blanco (Renfe) afirma que no reduiran els busos pel tall a Tarragona tot i que hi hagi poca demanda

Analitzarà "dia a dia com evoluciona" el pla alternatiu i farà ajustaments

TARRAGONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Renfe, Raül Blanco, ha assegurat que no reduiran l'oferta d'autobusos del pla alternatiu pel tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), que ha començat aquest dimarts i durarà cinc mesos, tot i que hi hagi menys demanda de la prevista, d'uns 15.000 usuaris.

Així ho ha valorat al costat del director de Rodalies, Antonio Carmona, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en unes declaracions als mitjans a Tarragona en el primer dia amb afectacions ferroviàries pel tall al túnel de Roda de Berà (Tarragona).

Blanco ha explicat que analitzaran "dia a dia com evoluciona" el pla alternatiu, i que ho faran amb consens i de manera conjunta amb la Generalitat i els ajuntaments dels municipis afectats.

El tall afecta les línies R14, R15, R16, R17 i RT2 i el servei alternatiu per carretera, que té un cost de 30 milions d'euros, compta amb 87 busos que faran 600 expedicions diàries i amb 150 persones que informaran els passatgers.

Tots els trens de les línies afectades comencen i acaben el recorregut a Sant Vicenç de Calders, i en aquesta estació arriben i surten busos cap a cinc destinacions diferents.

Preguntats per la connexió amb Reus, Carmona ha explicat que tenen "un pla de contingència que si calgués" s'activaria, però que ara per ara faran ajustaments que no passen per modificar l'oferta ferroviària, sinó per millorar la coordinació dels autobusos amb els trens.

"SENSE TRIOMFALISMES"

Nadal ha detallat que hi ha hagut problemes puntuals que han afectat pocs trens: "Les coses, sense triomfalismes, han funcionat raonablement bé, no hi ha hagut caos, la gent s'ha pogut desplaçar".

"El més important és que estem analitzant permanentment com funciona i cada dia farem les modificacions puntuals perquè millorem", ha defensat.