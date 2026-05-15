Blanco (PP) defensa que el concepte de 'prioritat nacional' ja el preveu l'ordenament legal

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco ha considerat que el concepte 'prioritat nacional' dels acords autonòmics entre el seu partit i Vox ha tingut "una translació a la vida pública i mediàtica una mica tramposa" perquè, a parer seu, ja ho preveu l'ordenament legal.
"Ja està previst per llei", ha sostingut en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que és un debat que s'ha amplificat, sobretot per l'acció dels mitjans.
Després de les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durant el seu viatge a Mèxic, Blanco ha defensat que "la presència espanyola a Llatinoamèrica ha tingut infinitament més beneficis per al conjunt d'Hispanoamèrica que perjudicis".
"Des de l'esquerra han decidit que ens hem d'avergonyir de la nostra història", ha lamentat el diputat popular que, no obstant això, ha rebutjat criticar que Felip VI reconegués que hi va haver molts abusos en la conquesta d'Amèrica.
A Catalunya, veu molt plausible que el Govern aconsegueixi aprovar el projecte de pressupostos d'aquest any: "El més normal, en termes democràtics, és governar amb pressupostos, tot i que a alguns no ens puguin agradar".
DOCENTS
També ha assegurat que entén les reivindicacions dels docents però rebutja que s'alteri l'ordre públic, raó per la qual "la policia té l'obligació d'intentar reduir, en la mesura dels possible, les conseqüències d'aquests desordres".
A més, no comparteix les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la infiltració en les assemblees perquè "la policia ha de fer el que consideri per garantir els drets i llibertats dels ciutadans".
"No m'agrada sentir Parlon demanar disculpes i posar els policies a la picota, com es va fer. Els responsables polítics d'una comunitat el que han de fer és tancar files amb la policia", ha resolt.