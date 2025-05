Blanca Serra, primera persona a declarar davant de la Fiscalia de Memòria per tortures franquistes

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -

L'activista Blanca Serra serà la primera persona a declarar, aquest dilluns 19 de maig, davant de la Fiscalia de Sala de Memòria Democràtica i Drets Humans a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per les presumptes tortures patides durant el franquisme i la transició a la Prefectura de Via Laietana, informa Òmnium Cultural en un comunicat.

La denúncia, admesa recentment per aquesta fiscalia especialitzada, va ser presentada per Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, amb el suport d'Òmnium Cultural i l'Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT).

La denúncia recull quatre episodis de tortures i detencions, totes entre 1977 i 1982, tant cap a ella com cap a la seva germana Eva Serra --ja morta-- a la Prefectura Superior de Via Laietana de Barcelona i a la Direcció General de Seguretat, a Madrid.

En una roda de premsa a l'abril, l'advocat d'Irídia, Brian Ventura, que representa Serra, va afirmar que les germanes "van patir tortures específiques per raó de gènere, a més de dolor físic, pròpiament dit, abusos i humiliacions, vexacions, denigracions i reïficació pel simple fet de ser dones, militants, dissidents i transgressores".

Des d'Òmnium recorden que l'admissió d'aquesta denúncia suposa "un precedent històric" i obre la porta a un procés d'investigació que ha d'incloure l'accés als arxius policials, la identificació de responsables i la reparació de les víctimes, com reclamen les entitats memorialistes i en defensa dels drets humans.