Blackstone llança una col·locació accelerada de fins al 4,2% de Cirsa, valorada en 95,3 milions

L'operació serà executada per Barclays, Deutsche Bank i Morgan Stanley
BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -
LHMC Midco, entitat propietat de fons assessorats per entitats controlades per Blackstone, ha anunciat el llançament d'una col·locació accelerada de 6,09 milions d'accions de Cirsa, representatives d'aproximadament el 3,6% del seu capital social, que pot arribar al 4,2% si hi ha sobredemanda.
Segons ha informat la companyia catalana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts, l'operació s'adreça exclusivament a inversors qualificats i compta amb Barclays, Deutsche Bank i Morgan Stanley com a entitats coordinadores globals i col·locadores.
Cirsa ha tancat aquest dimarts a un preu de 13,62 euros per acció, un 0,52% més que dilluns, per la qual cosa la col·locació està valorada en 82,94 milions en cas de ser el 3,6% i de 95,34 milions, en cas de ser el 4,2%.
La col·locació es durà a terme de conformitat amb un acord de col·locació celebrat entre el venedor i les entitats coordinadores globals, i en aquest sentit, LHMC Midco ha concedit a Morgan Stanley, en qualitat d'agent d'estabilització, una opció de sobreadjudicació per comprar fins a 910.000 accions addicionals.
Aquesta opció representa aproximadament el 0,5% del capital de Cirsa i es podrà exercir en un termini de 30 dies naturals següents a la data de transacció.
Si s'executa íntegrament aquesta opció, el paquet total d'accions venudes s'enfilarà a 7 milions de títols, equivalents al 4,2% del capital de Cirsa.
BLACKSTONE MANTÉ EL CONTROL
Actualment, Blackstone té el 78,4% del capital de Cirsa i, després de l'operació, prevista el pròxim 7 d'abril, LHMC Midco continuarà sent titular d'aproximadament 124,7 milions d'accions de Cirsa --un 74,2% del capital social-- si s'exerceix l'opció de sobreadjudicació.
En cas de no exercir-se, serà titular de 125,6 milions d'accions, representatives d'aproximadament un 74,8% del capital social.
En relació amb la col·locació, el venedor ha acordat amb les entitats coordinadores globals no transferir ni disposar de cap de les seves accions ordinàries restants en la societat durant un període de 90 dies, subjecte a les excepcions habituals o a la renúncia per part de les entitats coordinadores globals.
Cirsa no és part de la col·locació i no rebrà ingressos derivats de l'operació.