Blackman (ISE) promet un "espectacle impressionant" amb 1.400 expositors en el congrés

Serrallonga (Fira de Barcelona) assegura que el recinte s'adaptarà al creixement del congrés

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El director general d'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha promès que la 20a edició del congrés, que comença aquest dimarts i s'allargarà fins divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), serà un "espectacle impressionant" amb 1.408 expositors.

Així ho ha dit durant una roda de premsa prèvia a la inauguració del congrés, que preveu reunir uns 800 periodistes i 70.000 assistents.

Blackman ha valorat que l'edició d'enguany s'enfronta al repte de la intel·ligència artificial (IA), que ha definit com una "corba", i ha assegurat que estan orgullosos de mostrar la IA en les seves conferències.

Ha recordat el creixement de la fira, que va néixer a Ginebra el 2004 amb 120 expositors i 3.500 assistents, i ha dit que estan desitjosos de desenvolupar els seus plans per als pròxims anys.

L'ISE 2024 ocuparà un 30% més de superfície expositiva que l'edició del 2023, vuit pavellons del recinte firal i 82.000 metres quadrats de superfície.

Les empreses es repartiran en diferents espais temàtics: comunicacions unificades, tecnologia per a la formació, residencial, 'smart building', multi-technology, àudio, senyalística digital, i producció i distribució de continguts.

L'edició d'enguany també inclou l'European Latin American AV Summit, que vol reforçar la cooperació entre tots dos continents i preveu reunir representants governamentals i empresarials.

FIRA DE BARCELONA

Els congressistes han vist per primera vegada aquest dimarts la nova pantalla led de 193 metres quadrats a l'accés sud del recinte, que es quedarà de manera permanent i mostra missatges per al públic, com una petició de reducció del consum d'aigua davant la sequera.

Després de la intervenció de Blackman, el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha explicat en declaracions als mitjans que el recinte ha apostat per una gestió eficient de l'aigua: ha reduït la pressió de les aixetes i ha tallat el subministrament d'aigua de les fonts.

A més a més, ha valorat que l'ISE "ho està fent molt bé" i que està creixent de manera exponencial, i ha defensat que el seu creixement no serà un problema per al recinte, que atendrà les necessitats del congrés.

Ha detallat que el Hall Zero de Fira de Barcelona estarà disponible per a l'ISE el febrer del 2027 i que el 2026, l'any en el qual potser hi hagi alguna "dificultat" en quant a l'espai, s'adaptaran.