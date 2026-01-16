Blackman (ISE) preveu que l'augment d'assistents permeti un impacte econòmic més gran

Celebra que Barcelona és "molt oberta i funciona molt bé"
El director general d'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha explicat que l'augment d'assistència i expositors que preveu en l'edició d'aquest any permeti un impacte econòmic més gran per a Barcelona, que el 2025 va ser de 520 milions d'euros, en una entrevista a Europa Press.
L'edició 2026 de la trobada se celebrarà del 3 a 6 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i fins ara compta amb un 7% més d'assistents registrats que un any enrere i preveu superar les 1.700 empreses expositores, un 6,5% més.
Blackman ha explicat que el càlcul per saber-ne l'impacte econòmic és complicat i que les dades provenen de diferents fonts, però que el nombre d'assistents i d'expositors té influència en la xifra final.
Un altre dels punts que afecta l'impacte econòmic de la fira és el preu dels hotels o dels vols, que "generalment pugen una mica cada any, tot i que sigui per la inflació", ha dit.
"El que hem vist és que vam tenir un increment enorme al principi i es va ralentir una mica fins a l'11% entre 2024 i 2025, per la qual cosa hem de veure com anirà aquest any. No sabré el número fins que tinguem totes les dades", ha afegit el directiu.
CATALUNYA I BARCELONA
Blackman ha celebrat que Barcelona és "molt oberta i funciona molt bé" i ha agraït la feina feta per l'actual alcalde, Jaume Collboni, i la seva antecessora, Ada Colau, a més de la tasca dels diferents governs que hi ha hagut des del 2021.
A més a més, ha destacat el paper d'organitzacions com Barcelona Global, que els ha ajudat a "navegar per l'ecosistema" local.
"Catalunya és molt especial i ens hem adonat que és divertit, que som un negoci que promou els negocis en línia i virtuals, però quan venim tot és cara a cara, encaixar la mà, abraçar-se... És molt especial i diferent, va al més bàsic de la naturalesa humana. Realment ho transmeteu i feu que sigui un bon lloc per ser-hi", ha dit.
D'altra banda, Blackman ha posat en valor el llegat de l'ISE a la ciutat: "Al principi estàvem més enfocats a construir el nostre negoci i la nostra marca, però vam començar a veure que podíem fer coses bones fora l'esdeveniment".
GOVERNS
Preguntat per si el fet que el PSOE i el PSC ocupin tant el Govern central com la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona facilita la presència de l'ISE a la ciutat, Blackman ha dit que "absolutament" i que, textualment, ha estat una sort.
Ha explicat que quan van aterrar a Barcelona el 2021 van tenir el suport de la Generalitat i l'Ajuntament, però que aquest alineament els "va ajudar a obrir les portes per parlar amb Madrid, amb el Govern central".
"El president Illa i l'alcalde Collboni han fet trucades a Madrid per demanar que es reunissin amb Mike Blackman, que l'escoltessin per explicar-los l'ISE i què fa per al país", ha destacat.
Blackman ha subratllat que la seva voluntat és fer negocis i que són apolítics, i espera que un canvi de color en els diferents executius no afecti la seva relació amb ells: "Ha estat un avantatge per obrir les portes, però ja estan obertes. Som dins i no crec que ningú ens empenyi fora".