Blackman (ISE) celebra l'"impuls global" en el volum de registres previs a l'edició 2026

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El director general d'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha celebrat l'"impuls global" que l'organització del saló audiovisual ha percebut en el volum de registres previs a l'edició 2026, que anticipen unes xifres rècord d'assistència, per sobre dels més de 85.000 visitants del 2025.
Ho ha dit en la roda de premsa inaugural de l'esdeveniment, que se celebra fins divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en la qual ha detallat que el volum més gran d'inscripcions prové d'Espanya, la Xina, el Regne Unit, la regió DACH, els països del Benelux, França i els Estats Units.
"Ja estem veient un increment significatiu en comparació amb fa un any, la qual cosa posiciona aquesta edició amb la possibilitat de batre rècords. L'impuls és veritablement global", ha destacat Blackman, qui ha recordat que la xifra final d'assistents s'anunciarà en la roda de premsa de clausura de divendres.
ESTRÈNYER LLAÇOS
L'agenda institucional de l'ISE 2026 compta amb la tercera edició de l'European Latin American AV Forum, que tindrà lloc dimecres i que pretén estrènyer llaços entre tots dos mercats amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
"Aquesta plataforma ha crescut significativament any rere any, enfortint la col·laboració entre els mercats d'Europa i l'Amèrica Llatina", ha apuntat Blackman, qui ha deixat clar que el que passa a Barcelona aquesta setmana ressona molt més enllà del recinte firal, en les seves paraules.
El fòrum compta amb la participació de representants institucionals, agències de desenvolupament econòmic, institucions culturals i innovadors de la indústria audiovisual per debatre sobre oportunitats compartides i el futur de les aliances estratègiques.
CONNECTAR IDEES AMB CAPITAL
També repeteix l'ISE Investor Forum, que torna amb el suport destacat de l'Spain Audiovisual Hub i la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT) per reunir la comunitat inversora global amb els innovadors líders del sector audiovisual i d'integració de sistemes.
"El panell de ponents inclou executius de firmes consolidades, empreses emergents de ràpid creixement i assessors estratègics influents", ha puntualitzat Blackman, qui sosté que l'esdeveniment connecta idees amb capital i innovadors amb els socis que els poden ajudar a escalar els seus projectes.
Destaquen veus com la de la directora d'Audiovisuals de la SETT, Maria Coronado, qui en col·laboració amb organitzacions europees i la Generalitat detallarà les eines de finançament públic de la SETT.
L'EDICIÓ "MÉS GRAN"
L'ISE 2026 ha arrencat amb el cartell de l'edició "més gran fins avui", amb un creixement de prop del 10% en superfície expositiva, que ja ocupa més de 101.000 metres quadrats del recinte de Gran Via, i amb més de 1.750 expositors (un 8% més que el 2025).
Les novetats d'enguany són 'Spark', una iniciativa de 1.000 metres quadrats al Pavelló 8.1 dedicada a l'"ambició creativa" que és present cada dia, i el Cybersecurity Summit (5 de febrer), un fòrum sobre les amenaces informàtiques a les quals s'enfronta la indústria audiovisual.