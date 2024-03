Bizkaia ofereix en el B-Travel 'Iron River', un producte turístic per submergir-se en el seu passat industrial

La diputada de Turisme convida Barcelona a conèixer, a través d'una experiència interactiva, aquesta oferta de turisme que inclou vuit rutes

BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

Bizkaia ha presentat aquest divendres en la fira B-Travel de Barcelona el projecte 'Iron River', una oportunitat per submergir-se, explorar i entendre la història i industrialització de Bizkaia "des d'una perspectiva renovada i enriquidora" a través d'una experiència multisectorial. 'Iron River' és un producte de turisme industrial que recorre la història del Territori des de la conca minera fins a les grans indústries de la ria, a través de vuit rutes específiques i tres Vías Verdes.

La diputada de Transports, Mobilitat i Turisme de Bizkaia, Sonia Pérez, s'ha desplaçat a la capital catalana juntament amb el seu equip per presentar al Pavelló de Bizkaia aquesta iniciativa de turisme industrial.

En la presentació, s'ha mostrat una innovadora instal·lació que consisteix en una sala immersiva per explorar els atractius turístics i culturals de Bizkaia "d'una manera innovadora" i un cub audiovisual 360º, dissenyat amb tecnologia d'avantguarda, per submergir-se en la història industrial de Bizkaia.

Bizkaia ofereix als visitants de B-Travel una experiència "única" que combina elements visuals, auditius, tàctils i olfactius per fer arribar als visitants la història i els paisatges de la Bizkaia industrial, "oferint una experiència multisensorial que deixarà una impressió duradora a les persones que tenen l'oportunitat d'accedir a l'interior d'aquest element que oferirà Turisme de Bizkaia".

"Hem desenvolupat un projecte tecnològicament sorprenent. A través de les últimes innovacions, hem creat una experiència interactiva que transportarà els participants al llarg de l''Iron River', permetent-los submergir-se en la riquesa de la nostra història industrial d'una manera mai vista", ha afirmat la diputada foral.

Sonia Pérez ha subratllat que aquest producte és una oportunitat per "explorar i entendre la història i industrialització de Bizkaia des d'una perspectiva renovada i enriquidora". A parer seu, amb aquesta oferta, es posa en valor "el lema, la diversitat i l'amplitud" de les opcions que presenta el catàleg turístic d''Iron River', que abasta una àmplia gamma de destinacions i punts d'interès a tot Bizkaia.

La proposta s'ha presentat per primera vegada davant el mercat català, aprofitant la celebració de la fira B-Travel de Barcelona, que se celebra des d'aquest divendres fins al diumenge 17 de març, en la qual Bizkaia compta amb un estand.

Pérez ha subratllat que precisament Catalunya és una de les comunitats preferents per al País Basc, ja que els seus visitants "són fidels a la destinació, amb un elevat índex de recomanació de la visita".

VUIT RUTES

Amb aquest producte, s'ofereix als visitants que s'acostin a la fira B-Travel l'oportunitat de conèixer les vuit rutes específiques, amb la Ria del Nervión com l'"eix central", que componen el catàleg i que ofereixen una "visió única de la història i l'evolució de Bizkaia al llarg del temps". Juntament amb aquestes vuit rutes, també s'ofereixen tres Vías Verdes.

Les rutes són la vila de Bilbao; dues relatives al Boulevard de la Ria per la Margen Izquierda, el Boulevard de la Ria per la Margen Derecha, els pobles de ferro, el museu de la Mineria i Bodovalle, als peus del Barbadún, i l'última, el Valle de Karrantza. A les quals se sumen les Vías Verdes d'Itsaslur, Orkonera i Montañas de Hierro.

A través d'un viatge en el temps a l'època de la industrialització i "màxim esplendor" social i econòmic de Bizkaia, es podrà fer un recorregut per la transformació integral de Bilbao, per la riquesa minera de la Margen Izquierda de la Ria, per alguns referents com Altos Hornos de Bizkaia o el Puente de Bizkaia per continuar, en altres rutes, coneixent els carregador de mineral de l'Orconera, el funicular de Larreineta o l'Arboleda.

També es podrà conèixer el Museu de la Mineria, el Laberinto de Peñas Negras, el Museo de la Historia de Balmaseda, la Ferrería del Pobal, el museu Dolomitas a Karrantza i ja, a la zona de la Margen Derecha, les Galerias de Punta Begoña o el Puerto Viejo de Algorta, entre altres punts d'interès d'aquestes vuit rutes, que es completen amb les tres Vías Verdes.

En definitiva, 'Iron River' permet als visitants endinsar-se en museus, passejos, enclavaments històrics i altres llocs d'interès, brindant "una visió més completa i profunda de Bizkaia i la seva evolució al llarg del temps".

Per tant, segons ha destacat la diputada, 'Iron River' és "molt més que un simple recorregut turístic", ja que es presenta com "un viatge en el temps que transporta els visitants a l'època daurada de la industrialització a Bizkaia". Aquest viatge, que parteix des de les majestuoses Vidrieras de la Estación de Abando a Bilbao, "revela els secrets de Bizkaia en la seva màxima esplendor econòmica i social".

Amb el nom 'Iron River', s'evoca la importància "vital" de la Ria del Nervión com "un eix central que unia la capital amb els pobles miners i les àrees d'extracció de mineral".

Segons ha subratllat la diputada foral, aquesta història de Bizkaia esdevé el fil conductor de l'experiència, destacant com la industrialització va modelar no només l'economia, sinó també la identitat, la gastronomia i el paisatge de Bizkaia. En aquest recorregut, les rutes i vies verdes ofereixen "una oportunitat única" per explorar llocs, museus, enclavaments i passejos que "ajuden a entendre millor el progrés d'aquesta terra única".

Segons ha explicat, des de la vila de Bilbao fins al Valle de Karrantza, cada ruta ofereix "una visió única de la història i l'evolució de Bizkaia al llarg del temps".

A més, ha destacat l'impacte que tindrà 'Iron River' en el turisme industrial del territori biscaí, i ha subratllat el seu paper com "una fita significativa" en la promoció i el desenvolupament d'aquesta faceta turística emergent.

En transformar antics recursos productius en llocs de gran interès històric i turístic, el projecte reflecteix la capacitat de Bizkaia "per adaptar-se i reinventar-se, oferint als visitants una experiència autèntica i enriquidora".

A més de la seva rica història industrial i minera, aquest territori també brinda altres atractius addicionals als visitants, com les seves viles, els seus pobles tradicionals, el seu idioma, el seu patrimoni cultural, l'art, les tradicions arrelades i, per descomptat, la reconeguda gastronomia basca.

"Això posiciona aquest territori com una destinació turística completa i diversa, capaç de satisfer els interessos i les expectatives de tot tipus de visitants. Els turistes busquen autenticitat i experiències úniques i aquesta és l'oferta, els visitants vindran per Bilbao però anar per Bizkaia", ha subratllat la diputada foral.