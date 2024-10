Bizbarcelona reunirà 70 empreses i 150 experts per "estimular el teixit empresarial"

Se celebra el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc i oferirà 120 propostes

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

La 14a edició de Bizbarcelona se celebrarà el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i comptarà amb 70 empreses i 150 experts amb l'objectiu d'"estimular el teixit empresarial local i oferir noves eines i recursos per accelerar la seva activitat", informa l'ens firal en un comunicat aquest divendres.

Organitzat per Fira de Barcelona i promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, Pimec, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, Bizbarcelona 2024 "aposta per trobar solucions per impulsar la digitalització, integrar la sostenibilitat i definir un propòsit clar per a negocis d'autònoms, pimes i comerç".

D'aquesta manera, els visitants podran connectar amb experts, conèixer les noves tendències de mercat, models de negoci, transformació digital, màrqueting, vendes, internacionalització, distribució, finançament, lideratge o gestió del talent, entre d'altres.

"L'edició d'aquest any persegueix arribar al conjunt del teixit econòmic de la ciutat format per autònoms, comerços i pimes. Per aquest motiu, s'han programat les activitats pensant en diferents perfils professionals, sectors i necessitats", ha explicat el tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls.

En total, es duran a terme més de 120 propostes, entre conferències, tallers i sessions de 'networking', a càrrec de 150 experts.

CONFERÈNCIES

Quant a les conferències, alguns dels ponents "destacats" són la 'coach' i consultora sobre lideratge i gestió, Gina Vidal, que impartirà la conferència 'Sin vínculo no hay liderazgo', i l'empresari, escriptor i conferenciant especialitzat en el canvi, adaptació i transformació de les persones, Albert Riba, qui protagonitzarà la xerrada '¿Mamut o Sapiens?'.

Altres 'speakers' rellevants són el professor d'emprenedoria i innovació d'Esade, Joan Riera Calvo; la consultora, conferenciant internacional i referent del món de les vendes, Mónica Mendoza; la CEO de l'empresa de consultoria en ciberseguretat Onbranding, Selva Orejón Lozano; l'especialista en llenguatge no verbal, Jordi Reche; el director d'estratègia de dades de l'agència de màrqueting digital Elogia, Ramón Montanera, i la CEO i fundadora de la consultoria en sostenibilitat Spora, Laia Valenzuela.

A més, també hi figuren directius d'empreses com el grup Sagardi, Ogilvy, Illa Diagonal, Ferrer o Verkami, entre d'altres.

Amb l'objectiu de proporcionar als visitants l'oportunitat de "descobrir noves habilitats o actualitzar els seus coneixements alhora que amplien la seva xarxa de contactes", Bizbarcelona oferirà una trentena de 'workshops' a càrrec d'experts en gestió, digitalització, innovació i sostenibilitat.