El Bizbarcelona 2025 comptarà amb 100 conferències i 170 ponents

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2025 del Bizbarcelona comptarà amb 100 conferències i 170 ponents, que abordaran reptes de les pimes, el comerç i els autònoms, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
La trobada se celebra entre el 15 i el 16 d'octubre al recinte Montjuïc de la institució firal i està organitzat per Fira de Barcelona i promogut per l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, Pimec i la Cambra de Barcelona.
L'organització ha explicat que el programa del saló "combina una visió més estratègica, sobre grans qúestions com el lideratge o la gestió d'equips, amb un enfocament més micro centrat en els problemes quotidians".
D'altra banda, l'esdeveniment organitzarà 45 'workshops' pràctics dedicats a temes que afecten el dia a dia dels negocis, com millorar el rendiment dels equips i el lideratge, o millorar la comunicació amb els clients.
La trobada tindrà un espai d'exhibició amb 75 empreses i entitats que presentaran productes i serveis per a la promoció del teixit empresarial.