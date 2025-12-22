La bitlletaire de Badalona venedora d'un quart premi: "Va ser dels que es van vendre abans"

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
La venedora de loteria propietària de l'administració número 35 de Badalona (Barcelona), Lorena Espinosa, que ha repartit deu sèries del número 78477, un dels quarts premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, explica que el número "va ser un dels que es van vendre abans".
En unes declaracions a Europa Press, Espinosa, propietària de l'administració número 35 de Badalona des de fa nou anys, ha explicat que els números 7 i 5 agraden molt, d'aquí la velocitat, a més que s'ha venut íntegrament per finestreta i "a la gent de Badalona".
Aquest és el primer cop que Espinosa reparteix un premi de la rifa de Nadal, i ha estat precisament el primer que ha sortit guanyador aquest matí i que reparteix 200.000 euros la sèrie, per la qual cosa només l'administració d'Espinosa ha repartit dos milions d'euros.