Biorem desenvolupa una plataforma d'RV per visualitzar solucions de bioimpressió sobre el cos

L'empresa catalana Biorem, especialitzada en la gestió de tecnologia mèdica, ha desenvolupat una plataforma de realitat virtual (RV) que permet visualitzar solucions de bioimpressió d'òrgans i teixits sobre el cos humà.

El projecte ha comptat amb una ajuda d'Acció (Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat), d'uns 166.500 euros provinents de la línia d'ajuts per a projectes d'R+D, informa la Conselleria d'Empresa en un comunicat aquest diumenge.

La directora d'innovació de Biorem, Georgina Vidal-Gavilan, ha explicat que aquestes tecnologies ja s'apliquen en l'àmbit dels productes sanitaris, però que la bioimpressió és "un pas més enllà que passa dels productes als models i les teràpies".

Ha afegit que és un àmbit que implica dificultats tècniques i de regulació, però que també "representa una oportunitat", per la qual cosa han decidit especialitzar-se.

PRODUCTES D'ARREU DEL MÓN

L'enginyeria ha creat un programari que dirigeix els professionals de la salut perquè identifiquin els productes reals que existeixen arreu del món tant per als assajos clínics com per a l'àmbit dels bioimplants.

La plataforma inclou una llibreria amb totes les solucions de bioimpressió per a implants i l'usuari les pot veure tant sobre el cos humà, en un model masculí o femení, com sobre un globus terraqüi que indica on es troba disponible la solució específica.

Inclou tant biomodels (solucions per a assajos clínics per substituir els animals) com bioimplants (productes dirigits a la medicina regenerativa que s'acabaran implantant en humans).

L'empresa està acabant de desenvolupar la plataforma i treballant en el model de negoci amb l'objectiu de llançar-la al mercat aquest any.