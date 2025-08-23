Bioo preveu quintuplicar la seva facturació el 2025 amb l'ús de plantes per generar energia

Preveu obrir seus a Hong Kong, l'Índia i els Estats Units en el futur
BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -
L'empresa biotecnològica Bioo, reconeguda pel Parlament Europeu com l'empresa més innovadora d'Europa el 2018, preveu quintuplicar la seva facturació el 2025, passant dels 3,5 milions d'euros del 2024 als vint milions, mitjançant les seves rondes de finançament i estratègies amb l'ús de plantes per generar energia en entorns urbans.
Des del 2015, el seu objectiu és transformar els ecosistemes urbans barrejant tecnologia i naturalesa, de manera que les zones verdes repartides per edificis, barris i ciutats de tot el món no es limitin a una finalitat ornamental o de neteja de l'aire, sinó que a més comportin una tornada econòmica i generin energia.
"Volem passar d'un model de ciutats de formigó a entorns urbans simbiòtics amb la naturalesa, crear mons semblants als d'Avatar", explica en una entrevista a Europa Press el fundador i CEO de Bioo, Pablo Vidarte.
Amb seu a Viladecans (Barcelona), el biotecnològic compte des d'octubre amb una filial a l'Aràbia Saudita, a la qual aviat vol incorporar-ne d'altres a Hong Kong, l'Índia i els Estats Units, una expansió per la qual acaba de llançar una campanya de finançament de 500.000 euros a través de la plataforma d'inversió sostenible Goparity.
Amb projectes elaborats en edificis, parcs i barris de Barcelona, Eivissa, Màlaga, el Regne Unit, l'Aràbia Saudita, Algèria, la Xina, Alemanya, els Emirats Àrabs, els Estats Units i Taiwan, els seus pròxims passos se centren a començar a desplegar la seva tecnologia a ciutats senceres, un objectiu que fixen aproximadament per al 2030.
"PARLAR EL LLENGUATGE DE LES PLANTES"
Vidarte destaca que una de les estratègies de Bioo és "crear un sistema que actuï com a diccionari per parlar el llenguatge de les plantes a través de les seves ones".
Exemple d'això són els seus panells, anomenats Bioo Panels, amb els quals a través dels microorganismes de la terra descomponen matèria orgànica que genera electrons i ions d'hidrogen, o les seves plantes bioluminescents (Bioo Lumina) amb compostos fosforescents biocompatibles que creixen amb les plantes al llarg de la seva vida.
Quant als Bioo Switch, les plantes actuen com a interruptors naturals en percebre els canvis en freqüències que són convertits en un voltatge després de rebre el contacte humà.
En el futur, Vidarte contempla que les transformacions en els entorns urbans que planteja la biotecnologia de Bioo es traslladin també al món agrícola, de manera que interfereixin en operacions vinculades a l'ús de l'aigua i dels fertilitzants.