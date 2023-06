Biomedical, Aena i la Incubadora Logístics 4.0, premis a la Millor Innovació del SIL

BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Saló Internacional de la Logística (SIL) i delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca (CZFB), Pere Navarro, i la secretària general, Blanca Sorigué, han lliurat a Biomedical, AENA i la Incubadora Logística 4.0 els premis a la Millor Innovació del SIL 2023.

El jurat dels premis va recopilar més de 150 novetats entre les empreses participants del saló --que se celebra fins divendres al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona--, de les quals va destacar 27 i finalment ha seleccionat els tres guanyadors.

El premi a la Millor Innovació Privada ha estat per a Farma Services Cold, de Biomedical Logistics, pel servei integral de lloguer d'embalatge isotèrmic reutilitzable de fred passiu.

La Millor Innovació Promoguda per una Institució Pública ha estat per a Vellore Cargo Community System, una plataforma electrònica col·laborativa que permet l'intercanvi d'informació entre els integrants de la comunitat de càrrega als aeroports de la xarxa, impulsat per Aena i desenvolupat per Portel.

Finalment, el premi al Millor Projecte Innovador ha estat atorgat al Logistics 4.0 Incubator, el projecte liderat pel CZFB que té com a objectiu prestar serveis al col·lectiu empresarial, científic i tecnològic de diferents sectors associats a la cadena de valor de la logística susceptibles de la indústria 4.0.