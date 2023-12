Bildu avisa Aragonès que el referèndum ha d'anar precedit d'un debat "serè

MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha avisat aquest dimarts el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que la convocatòria d'un eventual referèndum d'autodeterminació ha d'anar precedida d'un debat "serè", ja que, segons ella, "les presses són males conselleres en aquesta qüestió".

Així s'ha pronunciat la dirigent de la coalició abertzale preguntada per l'entrevista d'Aragonès en el 'Financial Times' en la qual demana valentia al president del Govern central, Pedro Sánchez, per pactar aquesta consulta i deixa clar que ERC s'assegurarà que el líder del PSOE compleixi tots els seus compromisos.

Aizpurua ha mostrat respecte pels plantejaments del polític d'ERC, però ha apuntat que el tema del referèndum és "prou seriós" com perquè hi hagi "un debat serè, tranquil i a poc a poc". "Les presses són males conselleres en aquesta qüestió", ha reblat.

D'altra banda, la portaveu de Bildu s'ha congratulat que la llei d'amnistia passi aquest dimarts el primer examen en el ple del Congrés i ha assenyalat que, tot i que el PP activi totes les vies per retardar-ne la tramitació al Senat, al final "tirarà endavant".

Segons el seu parer, per molta "hiperventilació" i "sobreactuació" amb què alguns sectors polítics i jurídics l'han acollida, aquesta norma tornarà al Parlament "la primacia que li correspon, davant els jutges" i permetrà que el conflicte català torni a la política, "d'on no hauria d'haver sortit mai".