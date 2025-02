La bilateral entre la Generalitat i l'Estat abordarà aquest dilluns el traspàs de l'R1 i el futur de l'N-II

Paneque i Santano la primera de les reunions bilaterals entre les dues institucions

La comissió bilateral d'infraestructures entre la Generalitat i l'Estat d'aquest dilluns abordarà el traspàs de la línia R1 de Rodalies i el futur de la carretera N-II, segons han explicat fonts del Govern a Europa Press.

La reunió estarà presidida per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, i pel secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern central, José Antonio Santano.

Així, la trobada començarà a les 17.30 a la seu de la Conselleria a Barcelona i serà la primera de la reunions bilaterals entre les dues institucions després de pactar-ne la reactivació a principis de gener.

En aquesta primera reunió, la comissió abordarà el començament del traspàs de l'R1, que està pendent de la petició que la Generalitat va fer al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per excloure del catàleg de la xarxa ferroviària d'interès general un primer tram de la línia que recorre el Maresme.

També estaran sobre la taula altres qüestions com el futur de l'N-II, una carretera que aglutina múltiples queixes de veïns que en reclamen la pacificació, del qual l'anunci d'informació pública per examinar els estudis i presentar al·legacions es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el mes passat.

FIBRA ÒPTICA

Així mateix, també està previst que el Govern demani l'autorització per passar per les carreteres de titularitat de l'Estat per desplegar una xarxa de fibra òptica pública a Catalunya per arribar al 78% de municipis el 2025.

A la reunió assistiran vint representants de les dues institucions, i les diferents comissions bilaterals entre les administracions abordaran el finançament singular, les infraestructures i diversos traspassos.