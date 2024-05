Biden detalla un 'full de ruta' proposat per Israel per a un alto-el-foc a Gaza i l'alliberament d'ostatges

Comptarà amb tres fases: a la primera s'alliberarà a ostatges, a la segona l'Exèrcit es retirarà de Gaza i a la tercera hi haurà pla de reconstrucció



MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Joe Biden, ha detallat aquest divendres un 'full de ruta' proposat per Israel amb tres fases per a un 'alto el foc' a la Franja de Gaza i l'alliberament d'ostatges a mans de les milícies palestines des del passat 7 d'octubre.

"Després d'una intensa diplomàcia duta a terme pel meu equip, després de les meves moltes converses amb líders d'Israel, Qatar i Egipte i altres països del Pròxim Orient, Israel ha ofert ara una nova proposta integral. És un 'full de ruta' cap a un 'alto el foc' durador i l'alliberament de tots els ostatges", ha assenyalat.

Biden ha subratllat que Qatar ha transmès aquesta proposta al Moviment de Resistència Islàmica (Hamás). La primera fase del 'full de ruta' durarà sis setmanes i inclourà un 'alto el foc' amb la retirada de les forces israelianes de les zones més poblades de Gaza i l'alliberament d'alguns dels ostatges, incloent dones i persones majors, a canvi de l'excarceració de presos palestins.

"Hi ha ostatges nord-americans que seran alliberats en aquest moment i els voldrem de tornada a casa. A més, algunes restes dels ostatges assassinats seran retornats a les seves famílies", ha explicat el mandatari nord-americà en una roda de premsa, agregant que els cossos dels morts seran retornats a les seves famílies.

Biden també ha ressaltat que els civils palestins tornaran a les seves llars als barris de tota Gaza, incloent el nord. L''alto el foc' permetrà l'entrada de 600 camions amb ajuda humanitària per a la població gazatí.

"Durant les sis setmanes de la primera fase, Israel i Hamás negociaran els arranjaments necessaris per arribar a la segona fase, que suposarà el final permanent de les hostilitats", ha subratllat, agregant que en el cas que les negociacions durin més, l''alto el foc' continuarà.

El mandatari ha explicat que la segona fase inclou l'alliberament de tots els ostatges vius restants, incloent militars, i l'Exèrcit israelià es retirarà de la Franja de Gaza, controlada per Hamás. Finalment, a la tercera part d'aquest 'full de ruta' es contempla "un important pla de reconstrucció per a Gaza".

"Sé que hi ha els qui a Israel no estaran d'acord amb aquest pla i demanaran que la guerra continuï fins al desembre. Alguns fins i tot estan en la coalició governamental i han deixat clar que volen ocupar Gaza, que volen seguir lluitant durant anys i que els ostatges no són una prioritat", ha sentenciat.