Biden defensa la seva idoneïtat per a la reelecció mentre comet un nou error en confondre a Harris amb Trump

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha tornat a defensar aquest dijous la seva candidatura a la Casa Blanca durant una roda de premsa en la qual ha desestimat les preocupacions sobre la seva salut i ha assegurat que "continuarà endavant" malgrat que cada vegada més congressistes demòcrates li han demanat que es faci a un costat de cara als comicis presidencials que se celebraran al novembre.

"No estic aquí pel meu llegat. Estic en això per completar el treball que he començat (...) Penso que sóc la persona més qualificada per a la Presidència. La vaig guanyar i la tornaré a guanyar", ha declarat en referència a les eleccions del 2020 en les quals es va enfrontar al llavors president, Donald Trump, que buscava la reelecció com a candidat del Partit Republicà. "Seguiré endavant perquè tenim molt treball a fer", ha agregat.

Al principi de la seva intervenció, Biden ha confós a la seva 'número dos', Kamala Harris, amb el seu rival, quan els periodistes li han preguntat sobre si estaria preparada per governar: "No vaig triar al vicepresident Trump per ser vicepresident perquè pensava que no estava qualificada per ser presidenta", ha manifestat, en el qual ha estat el seu segon lapsus públic durant la nit.

Després d'això, Trump ha recorregut a la seva xarxa social Truth Social per criticar en una breu publicació l'error de Biden en la roda de premsa. "Gran treball, Joe", ha indicat. També s'ha burlat dels balbotejos del mandatari.

SUPORT INTERNACIONAL

Hores abans, en un acte de suport a Ucraïna, s'ha referit al mandatari ucraïnès, Volodímir Zelenski, amb el nom del seu homòleg rus. "Vull cedir la paraula al president d'Ucraïna, que té tant coratge com a determinació. Sisplau, donin la benvinguda al president Putin", va declarar Biden, que es va retirar del podi però ràpidament va haver de tornar per aclarir que "Zelenski vèncerà a Putin".

Quan en la roda de premsa li han preguntat sobre aquest tema, diversos dels seus aliats, com el primer ministre britànic, Keir Starmer; el president francès, Emmanuel Macron; o el canceller alemany, Olaf Scholz; han sortit en defensa seva posant l'accent en que un lapsus "el té qualsevol", Biden ha rigut, ha asseverat que "ha estat una de les conferències més exitoses en un temps" i ha considerat que les crítiques es deuen al fet que "ha estat ell" el que ha comès l'error.

El mandatari nord-americà, de 81 anys, ha afirmat que els líders estrangers no li han expressat preocupació sobre la seva idoneïtat per al càrrec. En aquest sentit, ha dit que el que li diuen és que "ha de guanyar" i que no "pot deixar que aquest tipus surti victoriós" perquè "seria un desastre". La política exterior, ha apuntat, "mai ha estat el seu fort" i "sembla que té afinitat amb les persones autoritàries", la qual cosa "preocupa" a Europa.