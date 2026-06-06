Bestraten (Coac) advoca per un Pacte Nacional per l'Habitatge amb polítiques estables en habitatge

Demana que els partits treballin amb els col·legis professionals
BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -
La nova degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac), Sandra Bestraten, ha advocat per un Pacte Nacional per l'Habitatge que permeti tenir polítiques estables d'habitatge "de llarg recorregut, que vagin més enllà d'un mandat polític" i que tinguin una mirada àmplia a nivell territorial, en una entrevista a Europa Press.
Bestraten, que va guanyar les eleccions al Coac el passat 21 de maig, ha demanat que aquest pacte sigui signat per totes les forces polítiques i que "treballin conjuntament amb col·legis professionals, no només el d'arquitectes" perquè el pacte sigui més eficient.
Ha afegit que aquesta estratègia ha de buscar l'equilibri al territori i generar motors d'economia a l'interior de Catalunya que reforcin a les ciutats intermitges: "No pot ser que tot estigui a la costa".
Bestraten ha subratllat la necessitat d'explorar línies estratègiques d'innovació en habitatge per gestionar el "mentre", que incloguin programes pilot en els quals es puguin explotar noves opcions de tipus d'habitatge.
"Sabem que el que millor funciona és el mix i proposem barrejar habitatge de lloguer amb habitatge de propietat, pisos grans amb petits i mitjans. Perquè aquesta barreja fa que sigui molt enriquidor socialment".
"LES INTENCIONS SÓN BONES"
Preguntada per les polítiques actuals del Govern, Bestraten ha assegurat que "les intencions són bones", encara que ha assenyalat que el diagnòstic del dèficit d'habitatge és compartit i ha demanat treballar de forma més cooperativa amb els professionals del sector.
Ha demanat "una mirada que vagi més enllà d'un mandat" per la necessitat d'estabilitat i continuïtat amb les polítiques públiques, ja que ha recordat que la construcció d'habitatge necessita d'estabilitat.
REHABILITACIÓ
La degana del Coac ha explicat que "abans de pensar a créixer i créixer, el que s'ha de fer és garantir la regeneració urbana o la rehabilitació integral".
Ha lamentat que hi ha "molts centres històrics abandonats", encara que ha assenyalat que la rehabilitació té un cost econòmic i que és necessari trobar la manera de fer-ho viable, una cosa que ha dit que passa per intervenir en pomes completes.
A més, ha apuntat que també hi ha edificis d'oficines o industrials que han quedat obsolets i que podrien convertir-se en habitatges, ja que permetria activar nous habitatges més ràpid que si s'han de construir de zero.
Per a això, Bestraten ha demanat "una mirada molt més àmplia", ja que ha explicat que la normativa actual està més pensada per a obra nova i que s'hauria de permetre una certa flexibilitat per poder aprofitar aquests edificis i reconvertir-los a habitatge.
INSEGURETAT I COMERÇ
Bestraten ha reivindicat el paper del comerç de proximitat a augmentar la sensació de seguretat a les ciutats: "El comerç és el que posa ulls en la planta baixa".
"Hem d'entendre que temes tan importants com la seguretat també formen part del treball que fem com a arquitectes i urbanistes a generar aquest equilibri d'usos i activitats", ha dit.