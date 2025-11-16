El bessó digital troba solars per 475.000 nous pisos en zona metropolitana, un 8% a Barcelona

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
El 'bessó digital' metropolità, desenvolupat per la startup Aretian, ha localitzat 29.000 parcel·les a la regió metropolitana de Barcelona aptes per construir les 475.000 nous habitatges necessaris a la zona, i unes 38.000 d'aquests habitatges (8%) es podrien construir en 1.500 parcel·les (5%) de la capital catalana.
Així ho ha explicat el fundador i conseller delegat d'Aretian, Ramon Gras, en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha celebrat que aquest bessó digital pot ajudar a identificar els reptes del disseny urbanístic en una zona amb 164 municipis i 5 milions d'habitants.
En concret, el bessó digital, impulsat per Barcelona Global i la Fundació Torras, és un programari que replica de manera tridimensional la regió metropolitana de Barcelona, i, per tant, permet veure on construir 475.000 habitatges fins a 2045, les necessàries per a la demografia de la zona.
Així, mentre la ciutat de Barcelona podria albergar la minoria dels nous habitatges, la majoria (92%) estaria repartida per la resta de la regió metropolitana, amb unes 15.000 parcel·les en ciutats intermèdies (51,72%) i unes 12.000 en pobles grans o petits (41,28%).
D'aquesta manera, la majoria de terrenys disponibles es troben en ciutats d'entre 80.000 i 300.000 habitants, com són Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Mataró o Tordera (Barcelona), que tenen potencial per créixer.
"Per satisfer el problema de l'habitatge prop de 2/3 parts dels edificis o haurien de completar-se o almenys iniciar la planificació urbanística entre 2025 i 2035", ha explicat Gras.
QUINS TIPUS DE PARCEL·LES HI HA?
Segons Gras, hi ha set tipus de parcel·les, sent les de tipus 1 les més atractives, ja que estan en zones urbanitzades i amb equipaments essencials i sent les de tipus 7 aquelles que, si alberguen habitatges, potser ningú voldria anar a viure perquè no tenen escoles, centres mèdics o oferta laboral a prop.
La majoria de les parcel·les detectades es troben en la primera corona al voltant del nucli històric de la ciutat, per la qual cosa estan en zones "relativament" ben situades que tenen una dotació de serveis baixa perquè s'han d'urbanitzar.
LES PARCEL·LES DE BARCELONA
Per classificar encara millor, el bessó digital ha atorgat a les parcel·les una puntuació perquè les administracions, que són les que poden consultar aquestes dades, puguin decidir on comencen a construir habitatge públic.
En el cas de la ciutat de Barcelona, les parcel·les són "més grans" de l'habitual, i estan situades en el districte del 22@ o en barris com Horta-Guinardó o Nous Barris, mentre que també es podria alliberar espai de Fira de Barcelona en plaça d'Espanya i el recinte de l'antiga presó La Model.