Berzal (Unauto) assegura que el Govern és "ostatge" del sector del taxi

Uns 150 taxis es manifesten contra el projecte de llei per regular el sector

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

El president executiu d'Unauto VTC, José Maniel Berzal, ha assegurat que el Govern és "ostatge" del sector del taxi i que el projecte de llei que està preparant, textualment, només beneficia el taxi.

Ho ha dit aquest dimarts abans de la marxa convocada per Unauto VTC, l'Associació Aurora Catalana VTC i el Sindicat Lliure de Transport (SLT) per protestar contra la nova llei per regular el transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places que està elaborant la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.

També hi han participat el portaveu d'Unauto a Catalunya, Marc Jussen; el portaveu de l'Associació Aurora, Muhammad Ad Bidal, i el portaveu de SLT, Josep Díaz.

Berzal ha reclamat que el Govern retiri el projecte de llei, que ha dit que "destruirà 4.500 llocs de feina", que retiri la norma que prohibeix els serveis urbans i que es faci una llei consensuada amb tots els actors del sector.

Díaz ha demanat a la Generalitat que els "deixi treballar" i ha recordat que el sector s'ha anat adaptant a les diferents normatives i ha invertit per poder-ho fer.

Ha avançat que, si la Generalitat no escolta les seves reclamacions, organitzaran més accions reivindicatives.

NEGOCIAR

Jussen ha exigit que el Govern retiri el projecte de llei, el qual ha dit que ha estat "dissenyat i dictat" pel sector del taxi.

Ha criticat que un sector "es reguli a si mateix i la seva competència" i ha dit que la finalitat és, segons ell eliminar els VTC.

Ha demanat una negociació amb les administracions que inclogui el sector del taxi i ha assegurat que no demanen la liberalització del sector ni noves llicències.

MULTES

Ad Bidal s'ha mostrat "fart" de les multes de 4.001 euros que ha assegurat que els imposen quan surten a treballar al carrer.

Ha criticat que aquestes multes només s'imposen als VTC catalans i que quan venen d'altres llocs per esdeveniments com el Mobile World Congress (MWC), no hi ha restriccions.

Ha afegit que són "autònoms, no plataformes" i que paguen els impostos que han de pagar.