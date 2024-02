Bertran (ANC) veu la llista cívica com "un moviment ciutadà" que transcendeix l'entitat

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Comissió d'Estratègia i Discurs de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Uriel Bertran, ha defensat aquest divendres que la llista cívica que impulsa l'entitat "ha de ser un moviment ciutadà que vagi més enllà" de la mateixa entitat.

"L'Assemblea no es convertirà en partit polític ni es presentarà a les eleccions", ha assenyalat en una entrevista de Matadepera Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha apuntat que, més enllà de l'entitat, necessiten uns 60.000 socis per conformar, impulsar i avalar la llista.

En aquest sentit, ha assegurat que l'ANC impulsa la iniciativa "per mirar que hi pugui haver aquesta agrupació d'electors".

L'entitat farà una consulta als socis sobre la llista cívica per la independència entre l'1 i el 14 de març i en farà públic el resultat el 16 de març.

La llista cívica ha provocat discrepàncies en el si de l'entitat, entre els defensors i els que s'oposen a la iniciativa, i més de 140 membres de l'ANC van signar un manifest de rebuig al projecte, entre els quals fundadors de l'entitat com Miquel Sellarès i Pere Pugès, i els exvicepresidents Josep Cruanyes, Jaume Marfany, Jordi Pesarrodona i Carles Castellanos, entre d'altres.