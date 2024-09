Berni Álvarez aposta per integrar l'esport en el sistema sanitari i promoure la igualtat

Opta per una nova llei de l'esport i un pla específic per millorar infraestructures



El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ha exposat aquest dijous les seves prioritats al capdavant de la Conselleria, entre les quals hi ha integrar l'esport en el sistema sanitari i promoure la igualtat de gènere en el sector.

Ho ha fet en una compareixença en la Comissió d'Esports del Parlament, en què ha explicat els objectius del departament, de nova creació pel govern de Salvador Illa, i ha defensat "la importància i la capacitat transformadores de l'esport i de l'activitat física a Catalunya".

El conseller ha anunciat la voluntat d'impulsar la prescripció de l'activitat física als centres d'atenció primària i que els professionals sanitaris prescriguin "no només medicaments, sinó també exercici físic com a part del tractament de diverses malalties" com la hipertensió, l'estrès o l'ansietat.

També ha situat com una prioritat promoure la igualtat de gènere "amb l'objectiu de garantir que totes les dones i nenes puguin accedir a la pràctica esportiva en igualtat de condicions i ocupar llocs de responsabilitat en entitats i organitzacions esportives".

Ha lamentat la "desigualtat persistent en la participació esportiva femenina" i ha assegurat, a partir de dades de l'Observatori Català de l'Esport, que només el 27,66% de les llicències esportives registrades el 2023 corresponen a dones.

En aquest sentit, ha apuntat a la "necessitat d'implantar polítiques més contundents per fomentar la participació femenina" i treballar per la igualtat d'oportunitats des de l'esport base fins a l'alta competició.

ESPORT 360

El conseller ha avançat que l'Esport 360, "una aposta per les polítiques inclusives que fomentin l'accés a l'esport", serà un dels conceptes centrals en aquesta legislatura i ha apostat per reforçar el paper de l'esport com un motor econòmic i turístic.

D'altra banda, vol desenvolupar un nou marc legislatiu adaptat a la realitat esportiva actual, ja que l'actual llei de l'esport de Catalunya és de l'any 2000, que reculli "mesures per a la promoció, difusió i projecció de l'esport i l'activitat física".

Així, ha dit que la nova llei hauria d'incloure aspectes com la promoció de l'esport inclusiu, garantir l'accés a la pràctica esportiva, el suport a l'esport femení i un pla específic per actualitzar i modernitzar les infraestructures esportives.

També s'ha decantat per una llei de mecenatge esportiu "que promogui la col·laboració entre el sector públic i el privat per al desenvolupament de l'esport, clau per fomentar el finançament privat a través d'incentius fiscals i altres avantatges".

COL·LABORACIÓ I BUROCRÀCIA

Álvarez ha optat per una "col·laboració més estreta" amb ajuntaments, clubs, federacions i altres agents per optimitzar els recursos i agilitzar els processos administratius i la coordinació amb les administracions.

Així, ha dit que un dels principals problemes del sector és "la burocratització dels processos administratius" que, ha dit, de vegades endarrereix l'execució de projectes, la distribució d'ajuts i la presa de decisions.

Finalment, ha assegurat que reforçarà el paper de la Taula de l'Esport i l'Activitat Física de Catalunya, i ha conclòs: "Tot això, evidentment, sense oblidar els compromisos adquirits en matèria d'esports en els acords d'investidura".

GRUPS PARLAMENTARIS

La diputada de Junts Montse Ortiz ha demanat al conseller aplicar un incentiu fiscal per a les persones que practiquen esport i ha celebrat la seva aposta per l'esport femení, tot i que ha assenyalat: "Ens hem de creure que un govern de vocació espanyolista promourà el reconeixement de les seleccions esportives catalanes?".

Per part d'ERC, Marta Vilalta ha apuntat que tot i que la conselleria és de nova creació ja s'havia treballat per l'esport des d'altres àmbits en l'anterior executiu de Pere Aragonès i, en aquest sentit, ha celebrat que el conseller hagi apostat per reforçar la Taula de l'Esport, a més d'impulsar l'esport femení.

El diputat Pau Ferran ha traslladat a Álvarez la preocupació del PP perquè, a parer seu, "l'únic objectiu i motiu de creació d'aquesta conselleria és per tirar endavant l'acord d'investidura subscrit amb ERC".

El diputat de Vox Alberto Tarradas ha criticat que la creació de la conselleria comporta despesa supèrflua, segons ell, i ha sostingut: "Oblidi's de la internacionalització de les federacions catalanes".

El diputat dels Comuns Lluís Mijoler ha demanat al conseller consens i diàleg per desenvolupar la nova llei de l'esport i, respecte a les federacions catalanes, ha afirmat: "No cal ser independentista per entendre que l'exemple del Regne Unit ens dona la possibilitat que Catalunya pugui competir de manera internacional amb total naturalitat".

Per part de la CUP, Laia Estrada ha lamentat l'aposta d'Álvarez per reforçar el paper de l'esport com un motor econòmic i turístic i l'"agenda de macroprojectes" del PSC, i ha assegurat que al seu grup també entén l'esport com un dret fonamental i eina de cohesió social.

Finalment, José Ignacio Aparicio ha expressat la voluntat del PSC-Units de garantir "la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida de la ciutadania a través de l'esport", oferint un servei universal públic en coordinació amb les àrees de salut i ha allargat la mà a la resta de grups per treballar plegats.