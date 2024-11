Bernabé sobre la manifestació: "No podem més que escoltar-los. És la nostra obligació política i moral"

Preguntada per Mazón, remarca que el Govern espanyol "no perdrà ni un minut" en "altres qüestions" que "no siguin sortir d'aquesta situació"

VALÈNCIA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha assegurat que l'Executiu espanyol "respecta" d'una "manera claríssima i contundent" la manifestació convocada aquest dissabte, on més de 130.000 persones --segons xifres de la Delegació-- van mostrar una "societat valenciana esquinçada pel dolor". "No podem més que escoltar-los perquè és la nostra obligació política i moral".

"Només per ells, i sobretot per les desenes de milers de persones que estan patint, aquest govern treballarà de forma denodada fins a l'últim dia i l'últim minut que duri aquesta emergència i aquesta postemergència", ha declarat als mitjans després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) d'última hora del matí de diumenge.

Preguntada per la marxa que va recórrer els carrers del centre de València sota el lema 'Mazón dimissió' i per si creu que el president de la Generalitat Valenciana ha de dimitir, ha contestat que "mentre duri l'emergència i la postemergència" l'Executiu "no perdrà ni un minut en altres qüestions que no siguin abordar la nostra obligació, que és atendre'ls --als afectats-- i sortir d'aquest situació".

"Cada dia vaig als municipis, parlo amb els veïns, amb els alcaldes i les alcaldesses, i li asseguro que només hi ha una qüestió que em demanen de manera unànime: que els ajudem, que els traguem endavant. I això és en el que el Govern d'Espanya va a estar centrat cada minut", i ha afegit que "les valoracions que cadascun ha de fer sobre si mateix depenen d'un mateix". "Jo li dic el que farà el Govern d'Espanya".

Sobre que Mazón va dir que la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, "no es va interessar per la situació" de la DANA "fins a les 20.00" de dimarts 29 d'octubre, ha dit: "Com li acabo d'explicar, i ho tornaré a repetir i ho he dit moltes vegades: si anem a cadascun dels municipis que estan patint, cap dels que ens està veient ara per les televisions, cap dels que ens veu pel carrer ens perdonarà que no estiguem treballant cada minut".

"Jo estaré treballant i el Govern d'Espanya estarà ntreballant cada minut per atendre aquestes persones. Ens preocuparem que cada ciutadà i cada ciutadana senti que el Govern d'Espanya l'està acompanyant en aquest procés tan traumàtic", i dit que l'Executiu "no entrarà" en "cap tipus de debats ni de detalls". "Cadascú que actuï conseqüentment, cadascú que faci el que consideri".

"MANIFESTACIÓ, DE FORMA ENORMEMENT MAJORITÀRIA, PACÍFICA"

Interpel·lada pels incidents en la manifestació, ha recalcat que hi van participar més de 130.000 persones "amb unes circumstàncies anímiques per a una societat que està trencada". "Davant d'això podem dir que va ser una manifestació, de forma enormement majoritària, pacífica, on desenes de milers de persones van transmetre el seu dolor".

"Permetin-me que de l'incident jo no faré categoria", ha respost Bernabé, i ha afegit que "es van produir uns incidents aïllats que la policia va detenir i va contenir". "Arran d'això, efectivament, s'han donat resultats".

Segons ha informat la Policia Nacional, quatre persones han estat detingudes, dues per desordres públics i dues per atemptat a agents de l'autoritat. Ha notificat també que 31 agents van resultat ferits. A més, s'ha identificat a 13 persones i s'han aixecat tres actes d'intervenció.