Bernabé afirma que Morant "era i és" la millor candidata a presidenta: "Representa el contrari que Mazón"

Dona per fet que el PP no guanyarà les pròximes eleccions autonòmiques

VALÈNCIA, 3 ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, afirma que "mai" ha tingut dubtes que "la millor candidata" a aspirar a recuperar la Generalitat per als socialistes valencians "era i és" l'actual secretària general del PSPV, la també ministra Diana Morant. "Per a mi era la millor de les opcions possibles, sense dubtar-ho", recalca.

"Després de tot el que ha passat, d'haver vist la importància de governants seriosos i rigorosos, encara n'estic més segura i més convençuda. Diana Morant és, sens dubte, la persona que millor es contraposa a Carlos Mazón. Ella representa justament tot el contrari del que representa Carlos Mazón".

Així ho manifesta en una entrevista concedida a Europa Press abans de sotmetre's a una intervenció a les cordes vocals que la manté apartada de l'agenda pública. Durant la conversa, aborda les perspectives electorals dels socialistes valencians i la possibilitat d'un eventual avançament dels comicis a la Comunitat.

Preguntada per si en algun moment li ha passat pel cap liderar el PSPV autonòmic, Bernabé explica que quan l'expresident Ximo Puig "va decidir fer un pas al costat", tots els membres de la direcció del partit tenien clar que havien de "pensar en el futur". "I jo mai he tingut cap dubte que la millor candidata que podíem tenir, la millor secretària general que podíem tenir al PSPV era i és Diana Morant", assevera.

Després de destacar que Morant "representa el rigor, la ciència", defensa que és "algú que es preocupa i que es preocupa", cosa que relaciona amb la seva etapa com a alcaldessa de Gandia entre 2015 i 2021: "Ella ha viscut situacions complexes també a la seva ciutat i ha posat per sobre de tot la seguretat dels seus veïns; els va desallotjar amb 48 hores d'antelació davant d'un possible incendi. Va prendre decisions i les va dur a terme sempre pensant a protegir".

És per això que insisteix que Morant és "una dona superpreparada que contraposa perfectament el que és i suposa la imatge del desgovern, la indignitat i la manca del rigor i la confiança que necessiten els ciutadans". "Per tant, des de fa dos anys que no tinc cap dubte que Diana era la millor opció i és la millor opció", subratlla.

Una visió que Bernabé contraposa amb la de Mazón. Segons critica, abans de la dana el president "semblava un paio molt graciós perquè gravava vídeos a TikTok dient quines eren les marques de patates més bones i com es prenien les orxates".

"Governar per a noces, batejos i comunions és supergraciós, però, per descomptat, després de tot el que hem viscut en aquests nou mesos els valencians i les valencianes, sabem que dista molt del que necessitem dels bons governants", emfatitza.

PROMET ANTEPOSAR ELS INTERESSOS DELS VALENCIANS

Preguntada per si creu que els perjudica, tant a ella com a Morant, ser alhora representants del Govern central i dirigents socialistes a la Comunitat, la també secretària d'Igualtat del PSOE respon: "Ningú en aquesta comunitat té cap dubte que Pilar Bernabé posa per sobre de tot els interessos de les persones i, per descomptat, dels valencians".

"No he fet una altra cosa al llarg de la meva vida política, i especialment quan les coses van malament hi has de ser, i jo estic segura que en aquesta comunitat molt poca gent pot tenir dubtes que Pilar Bernabé posarà sempre l'interès de les persones per davant", proclama.

En clau electoral, a dos anys del final de la legislatura i preguntada per si contempla un avançament a la Comunitat, Bernabé reitera que la Generalitat està sumida en una "anomalia democràtica" des de la dana i culpa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no voler rellevar Mazón.

En qualsevol cas, es mostra convençuda que "si es convoquen eleccions" autonòmiques, "per descomptat no guanyaria el Partit Popular". "Segur, perquè aquí no hi ha ni un sol valencià que no sàpiga que això amb el Partit Socialista no hauria passat", recalca, i posa com a exemple la gestió de la dana del 2019 a la Vega Baixa per part del Consell de Ximo Puig: "Els veïns van ser avisats i advertits i es va celebrar un Cecopi 48 hores abans".

Interpel·lada per les últimes enquestes electorals, i per la possibilitat que l'esquerra no sigui capaç d'assumir el descontentament amb el Consell de Mazón, assenyala que, de sondejos, n'hi ha molts i tots són "diversos i diferents", però considera que "tots llancen una tendència claríssima que el PP no guanyaria les eleccions, sens dubte".

"PER QUÈ NO SE'N VA AQUEST SENYOR?"

A més, recorda una enquesta que va concloure que "vuit de cada deu valencians volen que Mazón se'n vagi". "No té el suport de la majoria de la gent, és una cosa tan evident", sosté, i assegura que la sensació que té quan viatja fora de la Comunitat és una "tornada al passat" quan "obríem totes les portades i tots els informatius per la corrupció". Diu que li pregunten "però què passa a la Comunitat Valenciana? Per què no se'n va aquest senyor? Com és possible?".

Per tot això, Pilar Bernabé afirma no tenir cap dubte que Morant serà la candidata a la presidència de la Generalitat: "Absolutament. No és que n'estigui convençuda que serà la candidata, estic convençuda que serà la primera presidenta de la Generalitat Valenciana".